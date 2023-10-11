خلال الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة في الفجيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أقيمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة في الفجيرة، والتي تسلّم خلالها سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك جائزة "طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023"، وذلك لمساهمته المستمرة والرائدة في دعم استمرارية تدفقات الطاقة العالمية ضمن قطاع التكرير.

هذا وسلّم الجوائز الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، وذلك ضمن الدورة السادسة من جوائز "طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام"، إذ تحتفل هذه الجوائز برواد القطاع ممن أسهموا في مسيرة تحول أسواق الطاقة عبر الطريق التجاري القديم الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا. كما تكرّم الجوائز الفائزين بناءً على الإنجازات التي حققوها على صعيد التأثير والشراكات والتفكير الابداعي الخلّاق والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، علماً بأن اختيارهم يأتي من قبل لجنة دولية متخصصة.

وفي معرض تعليقه على تسلّم الجائزة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يشرفني أن أتسلم اليوم جائزة ’طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023‘. إذ تشكل هذه الجائزة شهادةً على الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة اينوك بهدف تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي." وأضاف سعادته: "إن الفوز بهذه الجائزة لا يمثّل إنجازاً شخصياً، بل يجسّد ثمرة التعاون الحقيقي لكافة فرق المجموعة التي تواصل دعمنا في تنفيذ التزاماتنا للارتقاء بقطاع الطاقة. وبصفتنا شركة رائدة عالمية متكاملة في مجال الطاقة، نؤكّد في اينوك على المضي قدماً في التركيز على خلق قيمة مستدامة في القطاع خلال قادم السنوات."

تجدر الإشارة إلى اينوك تلتزم بتبني أعلى ممارسات الاستدامة والرقمنة والابتكار عبر جميع عملياتها بوصفها داعماً رئيسياً لمسيرة تحول قطاع الطاقة. وتقديراً لجهودها في تحقيق قيمة مستدامة عبر قطاع الطاقة، حازت المجموعة على العديد من الجوائز في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للسنة الخامسة على التوالي في عام 2022، بالإضافة إلى علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الحادي عشر على التوالي.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.