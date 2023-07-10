الإمارات العربية المتحدة، ناقش الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة غلفتينر المحدودة، سايمون أينسلي، تطورات أسواق الشحن وإدارة الموانئ ومشاركة هذه النقاشات مع محترفي الصناعة والمهتمين في جميع أنحاء العالم. وناقش السيد أينسلي خلال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات والفرص في صناعة شحن المشاريع، وتأثير الرقمنة والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى تشغيل محطة غلفتينر في خورفكان.

وتعتبر خورفكان موقعاً استراتيجياً جغرافياً مهماً لصناع السفن والشحن خصوصاً فيما يتعلق بتفادي دخول الخليج عبر مضيق هرمز، وتقدم خدمات عدة للسفن والحاويات من داخل حافة المحيط الهندي في آسيا، وشبه القارة الهندية، والخليج وشرق إفريقيا. ومن خلال عملياتها على مدار الساعة والمياه العميقة الطبيعية وسهولة الوصول إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة،

وأضاف سايمون: " توفر غلفتينر حلول نقل متكامل تماماً لعملائها، وهو ما يجعل خورفكان خياراً مثالياً لشحنات المشاريع التي تبحث عن محطة تتيح التخزين والتوزيع على الرصيف، ليس فقط لعمليات التجسير البري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضاً لعمليات إعادة الشحن الإقليمية في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا. ومن خلال فترة تغطيتها الشاملة لحافة المحيط الهندي، تعمل خورفكان كبوابة للمنطقة بأكملها، حيث تقدم عرضاً قيماً للشركات التي تبحث عن حلول لوجستية سلسة".

وخلال المقابلة مع "بروجكت كارجو ويكلي"، أوضح سايمون:" في غلفتينر، أن مهمة الشركة هي العمل على إعادة تفعيل وتشغيل خورفكان وإنشاء عرض قيم مقنع لعملاء الشركة، وبفضل ما يمتلك سايمون من خبرات وتجارب ومعرفة في صناعة شركات النقل العالمية، فإنه بحكم موقعه التنفيذي يسهم في توفير منظور فريد يمكنه من تصميم عروض خدماته من منظور الناقل الذي يقدره عملاؤه".

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