المنامة ، البحرين: عقد منتدى الأعمال البحريني البريطاني (BBBF) أمس إجتماعاً بحضور أعضاء المنتدى، وضيوف الشرف سعادة خالد الرميحي ، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، والسفير البريطاني في البحرين رودي دروموند.

وقد ألقى سعادة خالد الرميحي الكلمة الرئيسية في هذا الحدث والتي تطرق من خلالها إلى استراتيجية الاستثمار الجديدة لممتلكات بالإضافة إلى تسليط الضوء على مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأكد سعادته بأن محفظة ممتلكات الاستثمارية المحلية، والتي تضم حصصاً تقع غالبيتها في شركات بحرينية استراتيجية، تساهم بـ 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتدعم أكثر من 12 ألف وظيفة متخصصة في البحرين.

نيابة عن المنتدى، أعرب رئيس مجلس الإدارة السيد خالد الزياني عن خالص تقديره لسعادة خالد الرميحي لمشاركته ضمن اجتماع التواصل.

الجدير بالذكر بأن مجموعة ممتلكات تضم أكثر من 50 شركة بما في ذلك بعض الشركات الرائدة في المملكة مثل طيران الخليج، ألبا، بتلكو وبنك البحرين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الصندوق استثمارات دولية مباشرة واستثمارات مشتركة تديرها صناديق دولية رائدة.

يعد المنتدى شبكة نشطة من رجال الأعمال المتخصصين في البحرين ويضم أكثر من 470 عضوًا، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين وبريطانيا من خلال توفير فرص للتواصل وتبادل المعرفة بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. يمكن للأشخاص من المهتمين بالانضمام إلى المنتدى ومواكبة الأحداث الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال:

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ملاحظات للمحرر:

تم إنشاء المنتدى في عام 1995 حيث نما إلى أكثر من 470 عضوًا اليوم. ويهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين وبريطانيا بطريقة غير تمييزية وغير سياسية وغير هادفة للربح. إن المنتدى معترف به على نطاق واسع في البحرين والمملكة المتحدة كمجموعة رائدة محايدة في قطاع الأعمال. يعمل المنتدى على خلق بيئة أعمال مواتية والحفاظ عليها. يسعى المنتدى جاهدًا لمساعدة وإدخال تجارة واستثمارات جديدة لكلا البلدين للاستفادة وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة لشركاتنا الأعضاء.

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