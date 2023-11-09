أكثر من 800 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يذهبون إلى الفراش جوعى، في حين حوالي ثلث الأغذية المنتجة والمزروعة تُفقد أو تُهدر كل عام على مستوى العالم.

أكثر من 30 مليون يورو قيمة استثمارات شركة تتراباك بهدف إنشاء البنية التحتية لإعادة التدوير حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكثر من 800 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يذهبون إلى الفراش جوعى، في المقابل حوالي ثلث الأغذية المنتجة والمزروعة تُفقد أو تُهدر كل عام على مستوى العالم. بهذه الكلمات خاطب أدولفو أوريفي، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك العالمية، المشاركين في "قمة التكنولوجيا للغذاء"، التي عُقدت ضمن فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023.

تحت عنوان "كيف يمكننا إطعام العالم دون تجويع الكوكب"، قدم أوريفي كلمته، مركزاً على الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها لصناعة الأغذية أن تُسهم في معالجة النظم الغذائية غير المستدامة وانعدام الأمن الغذائي في العالم. وعرض خلال كلمته، الدور الأساسي لعلاقات التعاون في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية في صناعة الأغذية، مؤكداً على الارتباط الجوهري، بين إطعام المزيد من الناس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة وتطوير أنظمة غذائية مستدامة، بالمصادر التي تتسم بالمسؤولية، والممارسات الإنتاجية، وحلول التعبئة والتغليف.

وقال أوريفي"تتمحور مهمتنا حول تقديم حلول مبتكرة، من شأنها أن تساعد صناعة الأغذية على إطعام المزيد من الناس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على بيئتنا. وانطلاقاً من حقيقة أن النظم الغذائية العالمية تمثل أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإن هذا يتطلب المزيد من التعاون واعتماد الممارسات المستدامة وحلول التعبئة والتغليف المسؤولة. وستواصل تتراباك في التزامها بقيادة التغيير نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة، تماشياً مع شعارها "نحمي كل ما هو جيد دائماً": الغذاء والناس والكوكب.

وشدد أوريفي أيضاً خلال كلمته، على أهمية الحلول المبتكرة، التي تتيح الفرصة لتوفير التغذية لعدد متزايد من سكان العالم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كوكب الأرض. يشمل هذا النهج الشامل سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بدءاً من تحديد المصادر والتصنيع، وصولاً إلى الحد من نفايات المنتجات واعتماد الاقتصاد الدائري.

وأضاف أوريفي"استثمرنا في العام الماضي، نحو 30 مليون يورو، بهدف إنشاء بنى تحتية لإعادة تدوير عبوات الكرتون حول العالم. وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعنا مذكرة تفاهم مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية، إحدى أكبر شركات إعادة التدوير في المنطقة، لإعادة استخدام عبواتنا الكرتونية بعد استهلاكها".

تحت شعار "خيارات ابتكار غير محدودة"، تشارك شركة تتراباك، في معرض جلفود للتصنيع 2023، ويتمحور تركيزها على الحد من الأثر البيئي لهذه الصناعة الأساسية. وتدعو تتراباك زوار المعرض، لزيارة جناحها الفريد، الذي تم تصميمه وبناءه باستخدام مواد مصنوعة من علب كرتون تتراباك المعاد تدويرها. ويوفر الجناح للزوار، رحلة عبر ابتكارات الشركة، والتي تبدأ من مجالات الاستدامة، باعتبارها نقطة محورية في أعمالها.

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نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة ونهج مستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

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