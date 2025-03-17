أكد السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت رئيس مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية أن إطلاق أول قمر صناعي بحريني يعد إنجازاً وطنيًا تاريخياً يتوج الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق من الباحثين والخبراء البحرينيين بالتعاون مع مؤسسات بحثية وعلمية دولية مرموقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسّد علامة فارقة في مسيرة مملكة البحرين نحو الريادة في أبحاث وعلوم الفضاء، ويرسخ مكانة المملكة ضمن الدول المتقدمة التي تدعم الابتكار والتميز في استكشاف وابتكار أحدث الحلول التقنية المتطورة، معربًا عن الفخر بما تحقق من إنجاز للمملكة في قطاع الفضاء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن ‏الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

ونوه السيد الجناحي بإطلاق القمر الصناعي "المنذر"، والذي يدعم تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي ورفع جودته وتنافسيته، مشيراً إلى أن تمكين الشباب البحريني من اكتساب وتوظيف الخبرات المتقدمة في تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية، وتشجيعه ودعمه للعمل على التقنيات في مجال تطوير الأقمار الصناعية وتصنيعها بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، يدعم تغطية الطلب المحلي على المهارات التقنية اللازمة في مجال البث التلفزيوني والاتصالات، مع مواصلة الاستثمار في التقنيات المبتكرة المتعلقة بتطوير الأقمار الصناعية.

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