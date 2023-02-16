روندولا: ملتزمون بدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية في مصر، والشراكة مع الحكومة والشركات المحلية لدعم الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة



القاهرة: أعلنت شركة سيجنيفاي، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الإضاءة (المعروفة سابقًا باسم فيليبس للاضاءة)، أن إريك روندولا، الرئيس التنفيذي للشركة، قام بزيارة رسمية لمصر لاستكشاف عدد من الشراكات المحتملة لدعم رؤية الدولة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة باستخدام حلول سيجنيفاي للاضاءة.

خلال زيارته التي استمرت 4 أيام، عقد روندولا عدة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقادة الصناعة في السوق، حيث ناقش التزام الشركة بالاستدامة وتكنولوجيا إنارة الشوارع الذكية عن طريق حلول سيجنيفاي الموفرة للطاقة لتوفير الكهرباء لدعم التنمية المستدامة في الدولة.

كما التقى روندولا بشركاء ومساهمين رئيسيين في القطاع لاستكشاف المزيد من فرص التعاون ومناقشة طموحاتهم في مجال الاستدامة والتكنولوجيا، وذلك لتطوير علاقات طويلة الأمد مع الشركاء ورواد الأعمال في المنطقة لدعم المزيد من الشراكات المحتملة.

شهد روندولا خلال زيارته على عدد من مذكرات التفاهم بين سيجنيفاي وشركاء الاعمال، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة اورنج مصر، شركة الاتصالات الرائدة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة حسن علام القابضة لاستكشاف طرق جديدة لدفع الابتكار الرقمي وتقديم حلول الإضاءة المتطورة لمصر

وقال إريك روندولا، الرئيس التنفيذي لسيجنيفاي "نحن ملتزمون بدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية في مصر، والشراكة والعمل مع الحكومة والشركات المحلية لدعم انتقالها إلى مستقبل أكثر استدامة".

وعلى هامش الاتفاقية صرح حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، "تلتزم شركة حسن علام القابضة ببناء مستقبل أفضل لمصر من خلال حلول البنية التحتية والطاقة المستدامة. وتعد شراكتنا مع سيجنيفاي جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، حيث نعمل معًا لجلب أحدث تقنيات الإضاءة إلى البلاد ودعم كفاءة الطاقة في مصر".

ومن جانبه أعرب هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة اورنچ مصر، عن سعادته بالشراكة قائًلا "نحن متحمسون للعمل مع سيجنيفاي لتقديم حلول الإضاءة المستدامة للمجتمعات في جميع أنحاء مصر والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة للجميع، كوننا شركة رائدة في تقديم حلول الاتصالات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية المغلقة للمدن الذكية."

تتواجد سيجنيفاي (المعروفة سابقًا باسم فيليبس للاضاءة) في مصر منذ أكثر من 80 عامًا، وتقدم حاليًا حلول الإضاءة المبتكرة للعديد من العملاء في جميع أنحاء البلاد في مجالات مختلفة منها الضيافة والترفيه، والأسواق التجارية والصناعية، في جميع المناطق الحضرية والريفية، بدءًا من مشاريع إنارة الشوارع الرئيسية بالطاقة الموفرة، وتحويل الإضاءة التقليدية بالمجمعات الرياضية إلى كشافات LED، وصولًا إلى مشاريع وطنية مختلفة ومعالم مهمة مع التركيز على الاستدامة والابتكار.



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