ضمن سلسلة اللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص

قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة الشركة الوطنية للسيارات، وذلك للتعريف ببرامج تمكين الجديدة واطلاعهم على أبرز مميزات البرامج المستحدثة والمعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات إلى عدد من المؤسسات في القطاع الخاص من أجل اطلاعهم على ابرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي من البرامج على إيجاد فرص العمل النوعية لدعم الداخلين الجدد إلى السوق، إلى جانب تعزيز فرص التطور الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

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