عمان – أطلق سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" البرنامج الجديد والأول من نوعه في الأردن، برنامج "ماجستير إدارة الأعمال في التسويق الرقمي"، وذلك خلال استقباله عميد كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار الأستاذ الدكتور ناصر النسور.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة الثورة المعرفية في مجالات التسويق الرقمي عبر الانترنت والاستجابة للحاجة الملحة في هذا المجال، حيث سيكون برنامجًا يلبي الطلب الكبير على القادة والمتخصصين في سوق العمل والتركيز على تقديم برنامج متكامل يحتوي على مساقات علمية متقدمة في التسويق وإعداد تجارب إبداعية في التسويق الرقمي المبتكر على الصعيدين المحلي والعالمي ابتداءً من مطلع العام الدراسي الجديد 2022-2023.

ويدير البرنامج الخبير المختص في التسويق الرقمي الدكتور رائد الهناندة بالتعاون مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من حاملي درجات الدكتوراه من جامعات مرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واوروبا، ولديهم خبرة واسعة في إدارة الأعمال والتسويق الرقمي، كما تمتلك الهيئة الأكاديمية العديد من الأبحاث بالإضافة إلى الخبرة التدريسية المطلوبة للإشراف على الأبحاث في مجال إدارة الأعمال والتسويق الرقمي.

وأنشئت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار وفقا لرؤية الدكتور أبوغزاله وايمانه بالطاقات الشبابية لتكون ذات بيئة داعمة للابتكار وتختص في برامج الدراسات العليا حيث تضُم كفاءات أكاديمية وبحثية.

أما مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" فهي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، وتعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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