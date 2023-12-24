عمان: استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه وفدًا عمانيا يضم ممثلين عن أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في سلطنة عُمان برئاسة العميد الركن خالد بن عامر محيل السلطي والعقيد الركن سعيد بن علي بن عبد الله الحبسي، وممثلين عن جامعة السلطان قابوس، بحضور الدكتور سالم بن سعيد بن علي الكندي.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور أبوغزاله مع الوفد عمق العلاقات بين مجموعة طلال أبوغزاله العالمية والسلطنة، وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين (الأردن وعُمان)، مشيرا إلى اعتزازه بدعم الحكومة العمانية لمختلف النشاطات والخدمات التي تقدمها مكاتب المجموعة في السلطنة لخدمة اقتصادها.

وتعمل المجموعة في سلطنة عُمان حاليا من خلال ثلاثة مكاتب في مسقط وصلالة والدقم، وتقدم خدمات الملكية الفكرية المتنوعة، ومنتجات "طلال أبوغزاله للتقنية" بالإضافة إلى خدمات التدريب والمحاسبة والتدقيق والاستشارات وغيرها.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون لخدمة المجتمع، خاصة وأن "أبوغزاله العالمية" توفر مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الاستثمارات المدنية، واستثمارات المتقاعدين العسكريين خاصة بعد نجاح التجربة الأردنية التي جاءت بناء على توجيهات ودعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وتم الاتفاق على توفير "أبوغزاله العالمية" البرامج التدريبية والتأهيلية للأكاديمية والجامعة لتطوير مهارات المنتسبين والطلبة في مختلف المجالات.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم وتقديريهم للمستوى العالمي الذي وصلت إليه مجموعة طلال أبوغزاله من قدرات وخبرات، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

كما قدم الوفد درع الأكاديمية للدكتور طلال أبوغزاله تقديرا لمكانته واسهاماته في مختلف المجالات.

#بياناتشركات

-انتهى-