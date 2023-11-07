أعلنت شركة الدقة للاستشارات الهندسية- PCE، افتتاح فرع جديد لها بالمملكة العربية السعودية ضمن خطتها التوسعية خارج مصر في خطوة تعزيز من توجهها الاستراتيجي نحو تحقيق نجاحات وإنجازات للخبرات المصرية على المستوي العربي والشرق الأوسط في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس الإدارة، إن فرع السعودية يأتي انطلاقاً من رؤية الشركة للاستفادة من النهضة الصناعية والإنشائية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بالسوق السعودية منذ عامين وتتطلع إلي التوسع بشكل أكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط من خلال نقل خبراتها الممتدة في مصر لأكثر من 15 عاما في المشروعات العقارية الضخمة المختلفة ومنها الابراج والمباني الإدارية والتجارية والمستشفيات بجانب القطاع الصناعي إلي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واضاف السويدي، تمتلك الدقة للاستشارات الهندسية قطاع هندسي كامل متخصص في إنشاء المصانع كما تمتلك سابقة أعمال وخبرة كبيرة في إنشاء المصانع في مختلف التخصصات المعمارية والهندسية والأعمال الكهروميكانيكية، الأمر الذي يعزز من ريادتها في السوق السعودية في هذه القطاع الواعد الذي تعتمد عليه رؤية المملكة للتنوع الاقتصادي.

وأوضح، أن شركة الخدمات الهندسية للقطاع الصناعي، تقدم خدمات هندسية متخصصة للشركات والمصانع في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الأدوية والأغذية مع التركيز على مشروعات تعزيز الكفاءة والاستدامة في الصناعة.

وأشار السويدي، أنه في إطار خطة الشركة الأم لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية للتكامل مع القطاع الهندسي والتصميمات، قامت هذا العام بتأسيس مجموعة من الشركات الفرعية من بينها شركة متخصصة في إدارة المنشآت السياحية وتطويرها بمهنية عالية بما يسمح بتنفيذ كافة المشروعات التي تتعلق بالفنادق والغرف الفندقية من منشآت جديد أو تطوير ورفع كفاءة والتجهيزات والصيانة والمباني الإدارية والتجارية بالاستعانة بخبرات وكوادر من أكبر المتخصصين في قطاع الفنادق.

واضاف، كما تم تأسيس شركة أخري متخصصة في إدارة المشروعات المعمارية وفي مجال البنية التحتية تضمن للعملاء تسليم المشروعات في الوقت المحدد وبأعلى مستوى من الجودة، إلي جانب شركة متخصصة في مجال التصميم الداخلي والديكور حيث تعد هذه الشركة الفرعية مكملًا طبيعيًا لمجموعة الخدمات الهندسية، وتمتلك فرقًا من ذوي الخبرة والكفاءة في تحويل المساحات إلى أماكن فريدة ومبهرة، كما تتميز بالاهتمام بأدق التفاصيل والتصميمات الفريدة التي تعكس الهوية الفريدة لكل مشروع.

وأكد أن شركة الدقة اتخذت خطوة أخرى نحو استراتيجية النمو والتوسع بالدول العربية والشرق الأوسط تتمثل في عمل امتداد ونموذج جديد لأكاديمية الدقة داخل السوق السعودية والإماراتية لخدمة قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية ومشروعات الشركة المستهدفة خارج مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب الخريجين سواء في مشروعات الشركة أو كبري المكاتب الاستشارية.

وأوضح أن أكاديمية PCE بدأت نشاطها في مصر منذ 2016 بتقديم برامج تدريب وتأهيل عالية الجودة للكوادر البشرية من المهندسين في مختلف مجالات الهندسة حيث حققت إنجازات كبيرة واسهمت بشكل كبير في توفير المهندسين ذات كفاءة عالية من التدريب من خلال برامجها التي تقدمها بالشراكة مع نقابة المهندسين المصرية وكلية الهندسة جامعة عين شمس.

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