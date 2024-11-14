الدرعية: حصلت شركة الدرعية على شهادتي "مستدام" للاستدامة ضمن مبادرة "أجوَد" من وزارة البلديات والإسكان، متوائمة بجهودها مع برنامج جودة الحياة لكونها جزء أساسي في رؤية السعودية 2030. وقد حصلت على الشهادتين إثر جهودها في مشروع تطوير منطقة "الدرعية الشمالية"، ومشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز"، وجاء الإعلان خلال فعاليات اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بعنوان "مستقبل الحياة" المقام في الرياض من 11 إلى 14 نوفمبر.

وتهدف شهادة "مستدام" المنبثقة من مبادرة "أجوَد" إلى تشجيع المطورين العقاريين على تعزيز جودة الحياة والاستدامة في المجتمعات والمشاريع السكنية، حيث تمنح للمجتمعات السكنية بناءً على تصنيفات ومعايير تقيس مدى استدامتها، مثل زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه عبر إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

وشهدت مبادرة "أجود" تسجيل 74 مشروعًا، خمسة منها في الدرعية، ونجح اثنان من مشاريع الدرعية في الحصول على شهادة "مستدام"، حيث حصل مشروع "الدرعية الشمالية" على شهادة "مستدام للمخطط الرئيس - المستوى الماسي"، وهو أعلى مستوى في شهادات مستدام، بعد تحقيقه 86 نقطة، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب. كما حصل مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز" على شهادة "مستدام للأصول – المستوى الذهبي". ومن المقرر أن تحصل المشاريع الثلاثة المتبقية على الشهادة في العام المقبل 2025. ويعكس هذا الإنجاز التزام الدرعية بمعايير الاستدامة وحرصها على تحسين جودة حياة المجتمع.

وتتضمن إنجازات الاستدامة في منطقة شمال الدرعية تلبية 100% من احتياجات الري من خلال استخدام المياه الرمادية المعالجة، وتوفير 46% من ممرات المشاة المظللة، وتخصيص 25% من المساحة للحدائق والمساحات المفتوحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية "جيري إنزيريلو": إن الحصول على هاتين الشهادتين يؤكد التزام مشروع الدرعية بشكل كامل بالاستدامة، وتعد هذه الاعتمادات الأخيرة بمثابة تأييد كبير لتفانينا في استخدام أعلى معايير حماية البيئة في البناء والتصميم، مما يمكننا من تقديم مشروع حضري مثالي يضع الناس في المقام الأول ليتمتع به الجميع".

ويأتي هذا التكريم بعد سلسلة من الجوائز التي حصلت عليها الدرعية مؤخرًا في مجال الاستدامة، حيث حصلت الدرعية على شهادة LEED البلاتينية في عام 2023، للمرحلة الأولى من مخطط الدرعية الرئيس، لتصبح أول مشروع في الشرق الأوسط يحصل على أعلى مستوى من الشهادة على مستوى المخطط الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، حاز مخطط وادي صفار الرئيس على أول شهادة SITES الذهبية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، حصل موقف سيارات البجيري وموقف سيارات سمحان على شهادة "Parksmart" الذهبية في عامي 2022 و2023 على التوالي لأفضل ممارسات الاستدامة.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.