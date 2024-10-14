يتألف المشروع من برجين متصلين يوفران مساحات مكتبية من الفئة الممتازة بمساحة إجمالية تبلغ 98 ألف متر مربع بهدف تلبية الطلب المتنامي من الشركات والمؤسسات المالية العالمية في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دشّنت مجموعة الدار العقارية ("الدار") وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم مشروع "One Maryah Place"، المشروع العقاري الرائد المؤلف من برجين تجاريين متصلين من الفئة الممتازة ضمن سوق أبوظبي العالمي الحائز على العديد من الجوائز في جزيرة الماريه، الوجهة الرائدة للأعمال والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي. ويوفر المشروع الجديد المزيد من المساحات التجارية عالية الجودة في المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي، بما يسهم في مواكبة مستويات الطلب المتنامية من قبل الشركات والمؤسسات المالية العالمية.

يشتمل المشروع على 98 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة التي تتوزع على برجين متصلين، وسيسهم عند اكتماله في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره أحد أبرز المراكز المالية الدولية على مستوى المنطقة. ويشتمل البرجان، المتصلان بواسطة ممشى داخلي، على مساحات مخصصة لمتاجر التجزئة في الطابق الأرضي، ووجهة لتجارب الطعام الراقية على السطح، ومسجد، بالإضافة إلى 2200 موقف سيارات تقريباً موزعة على خمسة طوابق تحت الأرض.

ويتميز مشروع "One Maryah Place" بموقع استثنائي في قلب جزيرة الماريه، حيث يتصل بشكل مباشر مع كل من "برج الماريه"، و"الغاليريا"، و"مربعة سوق أبوظبي العالمي". كما يوفر المشروع للمستأجرين المحتملين إمكانية الوصول بسهولة إلى مدينة أبوظبي، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تشهد جزيرة الماريه نمواً مستمراً في مستويات الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من الشركات العالمية الكبرى التي تتطلع إلى تأسيس مقرات إقليمية لها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الرائد في أبوظبي. ويسرّنا أن نتعاون مع مبادلة في تطوير مشروع "One Maryah Place" الذي يضم برجين مكتبيين من الفئة الممتازة في موقع استثنائي ويوفران مساحات طابقية واسعة ومرافق عالية الجودة. ونثق تماماً بأن هذا المشروع سيلقى رواجاً كبيراً بين الشركات التي تتطلع لتأسيس أعمالها في أبوظبي أو الانتقال إلى مكاتب جديدة من الفئة الممتازة".

من جانبه، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات التابع لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "يعكس مشروع "One Maryah Place" التزامنا المشترك بالاستثمار في مستقبل أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار. صُمم هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية عالمية المستوى من الشركات الدولية التي تسعى لتأسيس أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع مراعاة جوانب الاستدامة والكفاءة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتصميم كلا البرجين، إذ يستهدفان الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئة الذهبية وتصنيف "3 لآلئ" بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع قيمنا في مبادلة كمستثمر مسؤول ومستمرين في جهودنا لتشكيل مستقبل مجتمعاتنا من خلال تبنى أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ونحن على ثقة بالدور المحوري الذي سيلعبه المشروع في تعزيز مكانة جزيرة الماريه كوجهة رائدة للأعمال والحياة العصرية في أبوظبي".

يجمع بين مبادلة والدار شراكة تاريخية راسخة والتزام مشترك بدفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي في أبوظبي. واستكمالاً لاستحواذ الدار الأولي على أربعة أبراج مكتبية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي خلال عام 2022، استحوذ الشريكان معاً على برج الماريه، وهو عقار تجاري رئيسي في جزيرة الماريه. وتستفيد هذه الشراكة الاستراتيجية من خبرة الدار العميقة في السوق والتي تتجلى في معدل الإشغال المرتفع البالغ 97٪ عبر محفظتها من العقارات التجارية (بلغ معدل إشغال الأبراج التجارية في سوق أبوظبي العالمي 95٪ بنهاية النصف الأول من 2024)، والتزام مبادلة الثابت بدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ويعكس الطلب القوي ومعدلات الإشغال المرتفعة للمساحات التجارية الأداء القوي لسوق العقارات التجارية في أبوظبي، مدعوما بالبيئة التنظيمية المستقرة إلى جانب السياسات الداعمة للأعمال والمستثمرين في الدولة.

وبمجرد اكتمال مشروع "One Maryah Place"، سيتم ضمه إلى محفظة شركة "الدار للاستثمار العقاري" التي تشتمل على أصول عقارية مدرّة للإيرادات المتكررة تبلغ قيمتها الإجمالية 27 مليار درهم إماراتي.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

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