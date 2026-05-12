يتعاون الطرفان على تطوير مجموعة من المجتمعات المتكاملة في أبوظبي لتوسيع خيارات السكن والارتقاء بجودة الحياة لمختلف فئات السوق

مجتمعات عصرية ترتكز على أسلوب الحياة الحضري، ومصممة بما يتماشى مع مشروع حلول الإسكان الميسر التابع لدائرة البلديات والنقل، وتضم أحياءً مترابطة مهيأة للمشي، ومساحات عامة خضراء، ومرافق تجارية، ومدارس، وخدمات أساسية متكاملة

سيعمل الطرفان على تفعيل جزيرة غير مطورة للمرة الأولى، لتصبح وجهة سكنية وساحلية جديدة تجمع بين السكن وأسلوب الحياة العصري في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار ودائرة البلديات والنقل عن شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير مجتمعات متكاملة جديدة تمتد على مساحة تزيد عن 20 مليون متر مربع عبر خمس مواقع استراتيجية في أبوظبي.

وتستند هذه الشراكة إلى خبرة الدار في تطوير وجهات كبرى في أبوظبي مثل السعديات وياس وشاطئ الراحة، مع التركيز على إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع بين المنازل، والمدارس، والمرافق التجارية، والمساحات العامة الخضراء، والخدمات الأساسية، والربط الفعال بشبكات النقل في الإمارة.

وتمثل الاتفاقية نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في الإمارة، يجمع ضمن إطار موحد ومنسق بين تعزيز إمكانية الحصول على السكن، وبناء مجتمعات متكاملة، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، حيث تساهم دائرة البلديات والنقل بتخصيص الأراضي، فيما تتولى الدار دور المطور الرئيسي للمشاريع.

وجرى توقيع الشراكة خلال فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار. ووقع الاتفاقية كلٍ من سعادة عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو العمراني في أبوظبي. ومع استمرار الإمارة في استقطاب السكان والشركات والاستثمارات، تتزايد الحاجة إلى وجهات مدروسة بعناية توسع خيارات السكن عبر مختلف فئات السوق، وترتقي في الوقت ذاته بجودة الحياة. ومن خلال تعاوننا مع دائرة البلديات والنقل، سنعمل على تطوير مجتمعات تلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق وتدعم طموحات أبوظبي التنموية طويلة الأمد. ويعكس حجم هذه المشاريع وتنوعها قناعة الدار الراسخة بقوة الأسس طويلة الأمد لسوق العقارات في أبوظبي، وثقتنا المستمرة بمسار النمو الاقتصادي للإمارة."

وبدوره، قال سعادة عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل: "تمثل هذه الشراكة مع الدار نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع بين التخطيط الرئيسي الاستراتيجي، وقدرات التنفيذ لدى القطاع الخاص، والإشراف الحكومي، بما يسهم في تحقيق نمو نوعي ومستدام، إذ يتيح التعاون مع شريك موثوق مثل الدار تسريع تطوير المجتمعات السكنية المتعددة الاستخدامات التي تحتاجها الإمارة، مع الحفاظ على أعلى معايير التصميم الحضري والاستدامة وجودة الحياة".

وتتمحور الشراكة حول التزام مشترك بتوسيع خيارات السكن والارتقاء بمستوى الحياة المجتمعية في مختلف أنحاء أبوظبي. ففي مناطق المويلح، ومصفح، والزاهية، والفاية، سيعمل الطرفان على تطوير مزيج من المجتمعات العصرية المرتكزة على أسلوب الحياة، ومنازل ضمن مشروع حلول الإسكان الميسر، مع استلهام التصاميم من الطابع الفريد والمقومات الخاصة بكل منطقة، بما يخدم السكان عبر مختلف فئات السوق.

وصممت هذه المجتمعات لتوفر جودة حياة تقوم على أحياء مترابطة مهيأة للمشي، ومساحات عامة خضراء، ومدارس، ومرافق للتجزئة، وأماكن للتجمع والتواصل، مع ربطها بأحياء العاصمة وتطويرها حول احتياجات وأنماط حياة السكان الذين سيجعلون منها بيوتهم، مع ترسيخ شعورهم بالانتماء.

وتمثل الشراكة توسعاً مهماً لمشروع حلول الإسكان الميسر، حيث سيتم تطوير منازل للبيع والإيجار دعماً لأولويات الإمارة في ما يخص التنمية العمرانية والإسكان. ويعد البرنامج مبادرة تقودها دائرة البلديات والنقل لتعزيز الوصول إلى مساكن إيجارية عالية الجودة وبأسعار مناسبة في أبوظبي، استناداً إلى الاتفاقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتطوير مجتمعين متكاملين في مدينة محمد بن زايد وبني ياس، بما يضيف 9,000 وحدة سكنية إلى سوق الإيجارات في أبوظبي.

كما سيعمل الطرفان على تطوير جزيرة المحسنة للمرة الأولى، لتصبح مجتمعاً ساحلياً بارزاً. وسيجمع المشروع بين البيئة الساحلية الطبيعية، والأحياء السكنية المخططة بعناية، ومرافق أسلوب الحياة العصري، ليقدم تجربة معيشية تمزج بين الرفاهية والهدوء وسهولة الاتصال ضمن وجهة بحرية متكاملة.

وتجسد هذه الشراكة بصورة مباشرة استراتيجية أبوظبي للتنمية العمرانية، التي تضع التخطيط المتكامل للمجتمعات، وتعزيز إمكانية الحصول على السكن، وترسيخ مقومات جودة الحياة طويلة الأمد في صميم أولوياتها. ومن خلال الجمع بين إدارة القطاع العام للأراضي والخبرة التطويرية للقطاع الخاص، ترسخ الدار ودائرة البلديات والنقل نموذجاً للتطوير الهادف والشامل يمكن تكراره على مستوى الإمارة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم تأسيس دائرة البلديات والنقل في العام 2019، من خلال دمج دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل.

وتتمثل أهداف الدائرة في إنشاء وتطوير الخدمات وتقدميها للمجتمع ليتمكن من بلوغ إمكانياته الكاملة للمشاركة في بناء المستقبل. إضافة إلى دعم مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. وتستنير الدائرة في كافة عملياتها بقيم ومبادئ الحكومة الرشيدة التي من شأنها تحقيق طموح أبوظبي في دعم مقومات النمو العمراني والنقل المتطور الرامية إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي ومعدلات الاستثمارات التحوّلية في جميع أنحاء الإمارة.

وتكرس دائرة البلديات والنقل جميع جهودها لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتحقيق الرفاهية لكافة أفراده وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من توسيع طرقات إلى إنشاء مسارات للدراجات الهوائية إضافة إلى دعم المرافق العامة من حدائق ومدارس وأماكن عامة ودور عبادة وما إلى ذلك.

وتعتمد الدائرة في تحقيق تطلعاتها على تقديم خدمات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية على مستوى البلديات الثلاثة المتمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات التطويرية القائمة في شبكات النقل البري والبحري والجوي.

كما تعمل الدائرة على إنشاء مدن ذكية على مستوى الإمارة، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة وذلك لضمان استدامة الازدهار للأجيال القادمة.

