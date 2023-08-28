الشركة تنفذ استراتيجية تطوير واسعة النطاق لمنظومتها الرقمية الرائدة تشمل توفير أفضل التجهيزات والبرمجيات للارتقاء بالرحلة التعليمية للطلاب

الاستراتيجية الجديدة توفر للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور نهجاً أكثر أمناً في مجال التعلم الرقمي

دعم الطلاب من أصحاب الهمم بتطبيقات محسنة لتسهيل وصولهم إلى التجربة التعليمية وتعزيز الشمول في مدارس الشركة

استراتيجية التحول الرقمي الجديدة تتيح للطلاب وأولياء الأمور دعم مبادرات الاستدامة والمساهمة في تحقيق خطة صافي الانبعاثات الصفري للدار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار للتعليم، المجموعة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي في العديد من مدارسها مع بداية العام الدراسي 2023-2024. وتشمل هذه الاستراتيجية توفير أفضل التجهيزات والبرمجيات للارتقاء بالرحلة التعليمية للطلاب، وتسهيل التفاعل بين جميع الأطراف من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وإداريين.

وبموجب هذه الاستراتيجية، بادرت الدار للتعليم إلى تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية وتفاعلية حديثة، وتزويد المعلمين بأدوات متقدمة لتسهيل تطبيق أساليب تدريس ديناميكية وفعالة، ودعم وصول الطلاب إلى موارد متطورة تثري تجاربهم التعليمية.

ولضمان سلاسة التحول الرقمي، أطلقت الدار للتعليم متجراً إلكترونياً يعرض مجموعة متنوعة من الأجهزة والملحقات التعليمية التي تم اختيارها بعناية لدعم حصول الطلاب على التعلم الأمثل. ومن أبرز سمات هذا المتجر هو التزامه بمبدأ تعويض الكربون عبر زراعة العديد من الأشجار في مواقع محددة حول العالم مقابل كل عملية شراء يتم تنفيذها. وتشمل عملية الشراء منح شهادة للمشتري توضح مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي تم تعويضه وعدد الأشجار التي تمت زراعتها بالنيابة عنه، وبذلك تتوافق هذه المبادرة مع التزام الدار بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ولتعزيز مستويات الأمن والسلامة، تشمل الاستراتيجية توفير "حزمة سلامة رقمية" لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور على مراقبة التفاعلات الرقمية للطلاب والوصول إليها وإدارتها بفعالية بما يوفر تجربة تعلم رقمية آمنة وأكثر انضباطاً.

علاوةً على ذلك، تتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة ميزات متقدمة لتسهيل وصول الطلاب من أصحاب الهمم إلى التجربة التعليمية بما يضمن تفاعل الجميع مع المحتوى التعليمي وبالتالي توفير بيئة تعلم أكثر شموليةً.

وبهذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: "يسرنا أن نفتتح العام الدراسي الجديد بإضافات استثنائية تعزز نهجنا التعليمي الرائد على مستوى السوق، ونستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لإثراء التجربة التعليمية لطلابنا. تتماشى استراتيجية التحول الرقمي الجديدة مع التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يرسي مفاهيم جديدة ويتخطى الوسائل التقليدية للتعليم والتعلم. كما أن استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا تضمن تزويد الطلاب بالأدوات والقدرات وأساليب التفكير اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في العالم، بجانب الوفاء بالتزامنا في الارتقاء بثقافة التعلم نحو آفاق جديدة".

من جهته، قال أندرو تورنر، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في شركة الدار للتعليم: "نعمل على تطوير استراتيجيتنا الحالية للتحول الرقمي والارتقاء بها لمستويات أفضل لنعيد من خلالها تعريف التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وتتضمن استراتيجيتنا المحدّثة استخدام أحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية غنية وشاملة وآمنة. وهذه هي المرحلة الأولى من استثمار طويل الأجل في تطوير شبكة مدارسنا المدعومة بالتكنولوجيا. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الكرام مع بداية هذه الرحلة الطموحة في مسيرة نمونا".

سيتلقى طلاب الدار للتعليم وأولياء أمورهم دعماً فنياً مباشراً من فريق تقني متخصص في دولة الإمارات. ولضمان اعتماد سلس وفعال للمنظومة التقنية الجديدة، ستطلق الشركة سلسلة من ورش العمل وبرامج القيادة الرقمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين.

انطلقت مسيرة الدار للتعليم من مدرسة واحدة و250 طالباً في عام 2007 لتصبح اليوم مزوداً رائداً للخدمات التعليمية بمحفظة تضم ما يقارب 35,000 طالب في 28 مدرسة تشغلها وتديرها الشركة، بالإضافة إلى كادر تعليمي متنامٍ مكون من 4,600 معلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية. وتقدم الدار للتعليم تعليماً شاملاً مستداماً ومبتكراً من خلال مجموعة واسعة من المناهج والخدمات الإضافية بما يدعم نهجها الشامل للنمو التحولي القائم على المرونة والاستدامة.

لمزيد من المعلومات حول الدار للتعليم، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.aldareducation.com/.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة الدار للتعليم

مجموعة الدار للتعليم هي المزود التعليمي الرائد في إمارة أبوظبي، ويدرس لديها ما يقارب 35 ألف طالب في 28 مدرسة تديرها شبكة متنامية تشمل 4600 معلم من أكثر من 100 جنسية. وباعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية المرغوبة، تقدم الدار للتعليم تجربة تعليمية شاملة ومستدامة ومبتكرة من خلال مجموعة واسعة من المناهج والخدمات الإضافية التي تضمن اتّباع نهج شامل للنمو التحوّلي من خلال المرونة والاستدامة.

وتضع الدار للتعليم التميز في صميم أعمالها، وتعمل تبعاً لرؤيتها الهادفة إلى تقديم أعلى معايير التعليم عالمياً. وهي ملتزمة بتنمية مجتمعات التعلّم الأكثر استدامة وشمولية لتُثري كافة جوانب حياة الطالب، وتدعم بشكل مباشر رؤية دولة الإمارات لاقتصاد قائم على المعرفة المستدامة.

تشمل الدار للتعليم المحفظة التعليمية الكاملة للدار العقارية، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات، والتي تلتزم بتشغيل المشاريع المستدامة وطويلة الأجل من أجل توفير القيمة المستمرة لمساهميها.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة الدار للتعليم، يرجى زيارة www.aldareducation.com

لللاستفسارات الإعلامية

سيسيل ماري أسيس

مجموعة برونزويك

AldarEducation@brunswickgroup.com