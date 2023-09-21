استمراراً لمسيرة إنجازاتها الاستثنائية..

أبوظبي، الإمارات: أعلنت الدار للتعليم، المجموعة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات، اليوم عن حصولها على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل" للعام الثالث توالياً من مؤسسة "غريت بليس تو وورك". وتجدر الإشارة أن "الدار للتعليم" هي أول مجموعة تعليمية تحصل على هذا الاعتماد في جميع أنحاء العالم.

ويكلل هذا الاعتماد نتائج استبيان "مؤشر الثقة"، الذي أجرته مؤسسة "غريت بليس تو وورك"، بمشاركة 3500 موظف في "الدار للتعليم"، والذي شمل تقييم مدى رضا الموظفين وثقتهم في المجموعة والوقوف على مدى سعادتهم ورفاهيتهم، مع الاهتمام بمجموعة من العوامل الأخرى، مثل القيادة والتواصل والعمل الجماعي وفرص النمو والتطوير.

وكانت نتائج الاستبيان إيجابية للغاية، إذ أعربت الغالبية العظمى من الموظفين المشاركين عن ثقتهم في شركة "الدار للتعليم" باعتبارها "بيئة عمل رائعة" وفقاً لكافة العوامل المذكورة. وقد أحرزت الشركة هذا العام تقييماً رائعاً بنسبة 81%، مما يمثّل زيادةً بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2022 وارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 16% مقارنةً بالنتائج المستندة إلى ردود أفعال وآراء الموظفين التي تم رصدها عبر استطلاع عام 2021. وأفاد 94% من الموظفين أنهم يعملون في بيئة آمنة، بينما أكد 91% أنهم تلقوا ترحيباً حاراً عند انضمامهم إلى "الدار للتعليم"، في حين أفاد 90% أنه يعاملون معاملة عادلة ومنصفة في مكان العمل. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 91% من الموظفين يفخرون بإنجازاتهم الفردية داخل الشركة، بينما أعرب 89% عن فخرهم بالعمل في الشركة.

إضافةً إلى ذلك، كشف الاستبيان عن نتائج استثنائية في مستويات رضا الموظفين، وتحديداً فيما يخص الاحتفال بالمناسبات الخاصة، ودور الشركة الإيجابي ومساهماتها الفعالة في دعم المجتمع. وقد شكلت هذه المقومات والعناصر الرئيسية ركيزةً أساسيةً في ارتفاع تقييم الدار للتعليم على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما رسخ سمعتها كمكانٍ مفضلٍ للعمل.

وفي هذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لدى "الدار للتعليم": "تؤمن ’الدار للتعليم’ بأهمية التعلّم والنمو باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في رؤيتها، كما تؤمن بأن مجتمعها يمثّل القلب النابض لكافة أعمالها وجهودها المبذولة، سواءً طلابها المتميزين أو فريق عملها الاستثنائي. ويُعد تقييم الشركة كأفضل بيئة عمل من قبل موظفيها دليلاً على التزامنا بدعمهم وحرصنا الحثيث على تعزيز نموّهم على المستويين الشخصي والمهني، وهذا ما يعزز ثقة مجتمعاتنا المدرسية فيما نقدمه من خدمات نوعية تضمن حصول الطلاب على تعليم عالي الجوّدة ورعاية متكاملة تحت إشراف فريق عمل سعيد وفخور بعملهم في الدار للتعليم".

واختتم سحر قائلةً: "لا يمكننا تفويت هذه المناسبة السعيدة دون أن نعبر عن شكرنا العميق وامتنانا الكبير تجاه موظفينا الذين يتجاوزون دائماً التوقعات بشغفهم والتزامهم. ونحن على قناعة راسخة بأن نمو وتطوير مهارات موظفينا يعزز من تقدم وتطوّر طلابنا. ويشكل فريق العمل الذي يتبنّى قيم التعاون والشمول ويحظى بالدعم اللازم دافعاً قوياً نحو ترجمة رؤيتنا التعليمية. ويمثّل هذا التكريم مصدراً ملهماً لنا للمضي قدماً في جهودنا الرامية إلى توفير بيئة عمل داعمة تمنح الجميع فرصاً للنمو والتطور والمساهمة في رسم ملامح مستقبل التعليم للأجيال القادمة".

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة الدار للتعليم

مجموعة الدار للتعليم هي المزود التعليمي الرائد في إمارة أبوظبي، ويدرس لديها ما يقارب 35 ألف طالب في 28 مدرسة تديرها شبكة متنامية تشمل 4600 معلم من أكثر من 100 جنسية. وباعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية المرغوبة، تقدم الدار للتعليم تجربة تعليمية شاملة ومستدامة ومبتكرة من خلال مجموعة واسعة من المناهج والخدمات الإضافية التي تضمن اتّباع نهج شامل للنمو التحوّلي من خلال المرونة والاستدامة.

وتضع الدار للتعليم التميز في صميم أعمالها، وتعمل تبعاً لرؤيتها الهادفة إلى تقديم أعلى معايير التعليم عالمياً. وهي ملتزمة بتنمية مجتمعات التعلّم الأكثر استدامة وشمولية لتُثري كافة جوانب حياة الطالب، وتدعم بشكل مباشر رؤية دولة الإمارات لاقتصاد قائم على المعرفة المستدامة.

تشمل الدار للتعليم المحفظة التعليمية الكاملة للدار العقارية، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات، والتي تلتزم بتشغيل المشاريع المستدامة وطويلة الأجل من أجل توفير القيمة المستمرة لمساهميها.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة الدار للتعليم، يرجى زيارة www.aldareducation.com

لللاستفسارات الإعلامية

رضوى الطويل

مجموعة برونزويك

AldarEducation@brunswickgroup.com