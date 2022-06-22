مشروع عمراني متكامل يقع في قلب إحدى أبرز الوجهات في أبوظبي

يتكون المشروع من 5 مبانٍ سكنية ضمن 3 مناطق تعكس مفاهيم الفخامة وأسلوب المعيشة والعمران

يتألف المشروع من 612 شقة مع وصول مباشر إلى متاجر تجزئة ومساحات ثقافية متنوعة

تشمل المرحلة الأولى من المشروع إطلاق مبنى غروف ميوزيم ڤيوز المكوّن من 102 وحدة سكنية

تتنوع خيارات الشقق السكنية في المشروع بين إستوديو وغرفة نوم وغرفتي نوم متاحة للتملك لجميع الجنسيات ابتداءً من 25 يونيو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع "غروف ديستركت"، المشروع السكني الجديد والمتميز الذي يوفر لسكانه أسلوب حياة راقي في قلب المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات في أبوظبي.

ويقع مشروع "غروف ديستركت" الجديد ضمن المجمع التطويري المتكامل "سعديات غروف"، وتتميز الشقق بإطلالاتها على الواجهة المائية، وأيضاً على ثلاثة من المعالم البارزة التي تحتضنها الجزيرة؛ وهي متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي. ويشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في خمسة مبانٍ ضمن ثلاثة مناطق تعكس مفاهيم الفخامة، وأسلوب الحياة، والعمران.

وصُمِّم المشروع بأسلوب متفرّد بحيث يتصل كل مبنى من المباني الخمسة بمساحة تجزئة تنسجم مع مفهومه وتناسب طابع المنطقة المتواجد بها. وتستكمل متاجر التجزئة، التي تتنوع بين المساحات الفنية والمطاعم وأسلوب المعيشة، الجمال التصميمي العام من خلال التناغم التام فيما بينها. ولأول مرة ضمن مشروعات الدار، ستُصمم ردهات المباني في مشروع "غروف ديستركت" بطريقة تشجع السكان على التواصل والابتكار في المساحات المشتركة.

وتتنوع خيارات الشقق السكنية في المشروع الجديد بين إستوديو وغرفة نوم وغرفتي نوم، وهي متاحة للتملك لجميع الجنسيات. وتشهد المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيُسلَّم على عدة مراحل، إطلاق أول مبنى "غروف ميوزيم ڤيوز"، الذي يضمّ 102 شقة ضمن المنطقة التي تعكس مفهوم أسلوب الحياة. وستنطلق المبيعات في 25 يونيو الجاري بأسعار تنافسية تبدأ من 905 آلاف درهم للشقة من فئة الإستوديو، ومليون و400 ألف درهم للشقة من فئة غرفة نوم واحدة، ومليونين و399 ألف درهم للشقة من فئة غرفتي نوم.

ويعدّ مجمع "سعديات غروف" متعدد الاستخدامات أحد أبرز وجهات الدار العقارية على جزيرة السعديات بتكلفة 10 مليارات درهم. وسيضم 60 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والترفيه التي صُممت لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، من بينها مشروع "غروف ديستركت" الجديد، بالإضافة إلى حوالي 3,000 وحدة سكنية وفندقين ومساحات عمل مشتركة للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة.

وتعليقاً على إطلاق "غروف ديستركت"، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "أصبح مجمع سعديات غروف منذ إطلاقه الوجهة المفضلة لسكان أبوظبي وزوارها، فهو يلبي تطلعات الراغبين بالعيش ضمن وجهة توفر أسلوب حياة عصري عبر مجموعة واسعة من التجارب الثقافية والترفيهية. يُعدّ ’غروف ديستركت‘ أحدث المجمّعات السكنية لشركة الدار في سعديات غروف، الذي يأتي استكمالاً للإطلاق الناجح لمجمع ’اللوفر أبوظبي ريزيدنسز‘ السكني الفاخر. ومن المقرر أن يُضفي المشروع الجديد المزيد من الحيوية على نمط الحياة العصري الذي تتميز به الجزيرة. وستستقطب الوجهة الجديدة السكان الباحثين عن مجتمع حيوي يحتفي بالفن والثقافة والتجزئة والترفيه بجميع أنواعها وأشكالها".

واستناداً إلى نهج الدار في تلبية احتياجات العملاء الذي يأتون دوماً على رأس أولوياتها، صُممت كل منطقة من المناطق الثلاث ضمن المشروع التطويري بعناية بحيث توفر للسكان والزوار تجارب استثنائية لا مثيل لها. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق عالية الجودة التي يوفرها المشروع، بما في ذلك صالة فسيحة مشتركة لسكان المبنى، ومساحات لإقامة ورش العمل الفنية، وأحواض سباحة، وصالات ألعاب رياضية، وغرفة ألعاب الطاولة وغيرها، فضلاً عن الوصول المباشر إلى مضمار الجري ومساحات التأمل وساحة مجتمعية خارجية محاطة بالمناظر الطبيعية الخضراء لتعزيز الراحة الجسدية والنفسية داخل المجتمع.

وكما هو الحال مع السعديات غروف، صُممت وحدات مشروع "غروف ديستركت" وفق أعلى معايير الاستدامة، مع استهداف المباني السكنية للحصول على تقييم بدرجة لؤلؤتين من برنامج "استدامة"، والتقييم الفضي في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED). وقد انطلقت العمليات الإنشائية للمشروع في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثاني من عام 2025.

يقع المشروع على مقربة من عدة معالم مرموقة في الجزيرة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدرسة كرانلي أبوظبي، إلى جانب وجهات تسوق وترفيه رائدة. كما يستفسد المشروع من موقعه القريب من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس ومدينة أبوظبي وجزيرة الجبيل وجزيرة الريم.

يمكن للعملاء المهتمين بشراء شقق في مشروع "غروف ديستركت" زيارة مركز مبيعات الدار أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR/800-25327 25327 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

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للتواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ جودي عيسى برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 22 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 11 فندق، بإجمالي 3600 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.