· مشروع بقيمة 1.7 مليار درهم يطل على ملعب الغولف ياس لينكس أبوظبي

· يلبي المشروع الطلب المتنامي على العقارات التي تندمج فيها عناصر الحياة العصرية في جزيرة ياس

· يوفر المشروع وحدات استوديو وشقق ووحدات دوبلكس بإطلالات على ملعب غولف وواجهات بحرية، وهي متاحة للتملك لجميع الجنسيات اعتباراً من تاريخ 23 يوليو

· طرح 519 شقة للبيع في المرحلة المبدئية

أبوظبي، الإمارات، : أعلنت الدار العقارية ("الدار") إطلاق "ياس غولف كولِكشن"، الذي يُعد أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة في جزيرة ياس بأبوظبي.

ويضم مشروع "ياس غولف كولِكشن" السكني الفاخر المُطل على ملعب الغولف ياس لينكس أبوظبي وغابات القرم الطبيعية في أبوظبي، البالغ قيمته 1.7 مليار درهم إماراتي والمستوحى تصميمه من نمط

المنتجعات على مساحة طابقية إجمالية تصل إلى 127 ألف متر مربع. كما يحتوي على 1062 شقة ووحدات دوبلكس، وهي متاحة للتملك لجميع الجنسيات اعتباراً من تاريخ 23 يوليو.

ويوفر هذا المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات التي تلبي احتياجات وأذواق شريحة واسعة من العملاء، بدايةً من الشقق المفروشة وغير المفروشة، ووصولاً إلى المنازل الكبيرة والوحدات المصممة خصيصاً للمستثمرين المهتمين بتأجير وحداتهم بآجال قصيرة. وتتميز الوحدات المطلة على ملعب الغولف بإطلالات مائية تمكنها من التقاط منظر غروب الشمس في أبوظبي.

وتتنوع خيارات الشقق السكنية في هذا المشروع الجديد بين إستوديو وغرفة نوم وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس من غرفتي نوم إلى ثلاث غرف نوم. وانسجاماً مع توجهات العملاء، سيضم هذا المشروع وحدات كبيرة لتشمل غرفاً مكتبيةً مخصصةً بهدف توفير الأجواء اللازمة للعمل والدراسة من المنزل، وتأتي مجموعة واسعة من وحدات الاستوديو وشقق الغرفة الواحدة مفروشة بتصاميم متنوعة. وتتوفر وحدات المشروع بأسعار تنافسية تبدأ من 705 ألف درهم لفئة الإستوديو، و1.2 مليون درهم للشقق.

يتمتع مشروع "ياس غولف كولِكشن" بموقع مثالي يقع على مقربة من مواقع استضافة أضخم وأبرز الفعاليات الرياضية الدولية، بما فيها بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي للغولف" وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 ومنافسات جزيرة النزال من "يو إف سي". ويقع هذا المشروع السكني على مقربة من المطار الدولي الرئيسي في أبوظبي، مما يجعله في مكانة جاذبة للمشترين الدوليين الذين سيستفيدون من الإجراءات الأخيرة التي طرأت على نظام الإقامة في الإمارة والاستمتاع بعيش حياة هانئة في أكثر المدن سلامةً وأماناً في العالم.

وتعليقاً على إطلاق هذا المشروع، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدار في طروحات مشاريعها الأخيرة ضمن جزيرة ياس طوال العام الماضي، يؤكد إطلاق مشروع ياس غولف كولِكشن قناعتنا الراسخة بالمكانة الكبيرة التي تزخر بها جزيرة ياس باعتبارها وجهة من الطراز العالمي تحظى باهتمام كبير من جانب المقيمين بالدولة

والمشترين الدوليين. ولأن مشروع ياس غولف كولِكشن سيوفر مزيجاً متنوعاً من الوحدات، فإننا نتوقع إقبالاً كبيراً من جانب المقيمين بالدولة ممن يتطلعون إلى شراء منزل جديد، وكذلك المستثمرين المحليين والدوليين الذين يطمحون إلى الاستفادة من سوق العقارات الواعد في إمارة أبوظبي".

صُمم المشروع بأسلوب مستوحى من نمط الحياة الفاخر للمنتجعات، ويوفر لساكنيه مجموعة واسعة من المرافق ومنها مساحات خضراء مشتركة في طابق البوديوم وصالات رياضية وأحواض سباحة، بالإضافة إلى جناح للياقة البدنية وملاعب رياضية متعددة الاستخدامات ومساراً للجري. كما سيستمتع العملاء بجميع المرافق الحالية التي توفرها جزيرة ياس والإطلالات على ملعب الجولف ذي المستوى العالمي، وأشجار القرم وأفق إمارة أبوظبي. ويضم المشروع أيضًا 10 متاجر للبيع بالتجزئة، وسوبر ماركت، ومطاعم ومقاهي.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الإنشاء في مشروع "ياس غولف كولِكشن" خلال الربع الأول من عام 2023، على أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات في الربع الثالث من عام 2025.

وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة الشاملة لشركة الدار العقارية، صممت الوحدات السكنية في مشروع "ياس غولف كولِكشن" لتحقيق تصنيف لؤلؤتين ضمن فئة المباني السكنية وتصنيف لؤلؤة للمساحات العامة وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج "استدامة"، متجاوزة بذلك أحدث المعايير المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن للعملاء المهتمين بشراء شقق في مشروع "ياس غولف كولِكشن" زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR/800-25327 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

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التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ جودي عيسى برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 22 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 11 فندق، بإجمالي 3600 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.