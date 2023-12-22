صُمّمت المبادرة لتشجيع الضيوف على اتخاذ خيارات أكثر وعياً للحفاظ على البيئة والحد من تأثيرهم السلبي عليها أثناء إقامتهم

إطلاق برنامج "الرحلة الأكثر استدامة" في فنادق منطقة ياس بلازا ومنتجع جزيرة نوراي بدءاً من ديسمبر 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") اليوم عن إطلاق برنامج " الرحلة الأكثر استدامة" لتشجيع ضيوفها على اتخاذ خيارات أكثر استدامة، من خلال دعوتهم للالتزام بمجموعة من السلوكيات البيئية المُحددة، وفي المقابل مكافأتهم على جهودهم في الحد من تأثيرهم السلبي على البيئة.

سيُطبّق البرنامج في جميع العلامات التجارية العالمية في فنادق ياس بلازا في جزيرة ياس بما في ذلك فندق كراون بلازا جزيرة ياس، وستيبريدج سويتس جزيرة ياس، وفندق راديسون جزيرة ياس، وفندق بارك إن جزيرة ياس، وفندق روتانا جزيرة ياس، وفندق سنترو جزيرة ياس، بالإضافة إلى منتجع جزيرة نوراي، حيث سيمنح الضيوف خصماً بقيمة 12% على أسعار الغرف اليومية.

وفي إطار البرنامج، يُمكن للضيوف اختيار وسيلة نقل مستدامة للوصول إلى الفندق، وتقليل عدد مرات تغيير المناشف والبياضات في الغرفة، ويتم تشجيعهم أيضاً على تبني ممارسات مستدامة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية في الغرفة، واستخدام الحاويات المخصصة لإعادة التدوير، والحدّ من هدر الطعام بشكل عام. وفي ختام إقامتهم، سيُحدد البرنامج كمية انبعاثات الكربون التي ساهم كل واحد من الضيوف في خفضها بناءً على السلوكيات المستدامة المحددة التي اتخذها.

وينبغي للضيوف قبل وصولهم التسجيل في برنامج "الرحلة الأكثر استدامة" من خلال "كربون صفر" (CarbonSifr)، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المناخ التي تأسست في دولة الإمارات وتهدف إلى دمج الممارسات البيئية في قطاع الضيافة. وللاستفادة من الخصم، يجب إجراء الحجوزات مباشرة مع الفنادق المشاركة والإقامة لمدة لا تقل عن ليلتين.

وفي هذه المناسبة، قال كلاوس أسمان، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للضيافة: "نفخر بإطلاق هذا البرنامج الهادف لإلهام ضيوفنا وتشجيع جهودهم النابعة عن الوعي البيئي انطلاقاً من قناعتنا بأهمية الاستدامة. فبجانب اتخاذنا العديد من الخطوات في مجال الاستدامة، نُدرك أن الإدارة البيئية المسؤولة والفعالة تتطلب نهجاً أكثر شمولاً. وبالتالي فإن التزامنا بالاستدامة لا يقتصر على مبانينا ومنشآتنا، ولكنه يدعم أيضاً تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات. نثق بأننا من خلال تشجيع الضيوف على تقليل بصمتهم البيئية، يمكننا توحيد جهودنا وتحقيق التحوّل الإيجابي المنشود معاً، فكل عمل أو مبادرة صغيرة أم كبيرة من شأنها أن تساهم في الحفاظ على بيئتنا وحماية كوكبنا".

ومن جانبه، قال أونور إلجون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كربون صفر" (CarbonSifr): "يُسهم تعاوننا مع الدار للضيافة في دعم استراتيجيتنا للعمل المناخي، وهي استراتيجية استشرافية لدمج الممارسات البيئية المبتكرة في قطاع الضيافة، والتي نهدف من خلالها إلى تشجيع الوعي بالممارسات البيئية المستدامة والعمل المناخي في قطاع الضيافة وغيره من القطاعات. تُعزز هذه الشراكة التزامنا بتنفيذ مبادرات تشجع العمل المناخي المؤثر في جميع أنحاء المنطقة".

وتشير التقديرات إلى أن السياحة تتسبب بما يقدر بنحو 11% من انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم، ومن المتوقّع أن يتضاعف حجم هذا القطاع بحلول عام 2050. ويتبنى المسافرون عادات بسيطة مستدامة أثناء الاستمتاع بعطلاتهم. ووفقاً لتقرير السفر المستدام لعام 2023 الصادر عن Booking.com، والذي استطلع آراء أكثر من 33,000 مسافر من 35 دولة ومنطقة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، بادر 67% من المشاركين إلى إطفاء مكيف الهواء في أماكن الإقامة عند عدم وجودهم فيها، فيما قام 60% بإعادة استخدام المنشفة نفسها عدة مرات. و77% من المشاركين يطفئون الأضواء والأجهزة في أماكن الإقامة، في حين يقوم ما يقرب من النصف (45%) بإعادة تدوير نفاياتهم عند السفر.

وتماشياً مع أهداف خطة الدار لتحقيق صافي انبعاثات صفري، تعد كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة النفايات من العناصر الرئيسية لتسريع الرحلة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمال الشركة. وقد أنجزت شركة الدار للضيافة برنامج أساسيات استدامة الفنادق الذي أطلقه المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهو مبادرة عالمية لقياس وتقليل استهلاك الطاقة والمياه والحد من النفايات والانبعاثات الكربونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أساسية لحماية البيئة والمجتمعات.

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حول شركة الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

للمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

حول كربون صفر «CarbonSifr»

شركة كربون صفر «CarbonSifr» هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم الشركة بدمج العمل المناخي ضمن مسارات الحياة اليومية، وتوفر حلولًا مدعومة بالتكنولوجيا لقياس البصمة الكربونية للشركات وتقليلها وإزالتها. وبفضل جهودها، تلعب كربون صفر «CarbonSifr» دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المناخي وتسريع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد كربون صفر«CarbonSifr» هي أيضًا الشريك المفضل في مجال تكنولوجيا المناخ لجمعية الإمارات للطبيعة وعضو في تحالف الإمارات للكربون، وهو تحالف متخصص في تطوير أسواق الكربون في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: https://carbonsifr.com.