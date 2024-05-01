الدار تطلق "آثلون" - أول مجمّع سكني في دبي مخصص لتشجيع أسلوب حياة نشط

المشروع السكني الثاني للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة صُمم لتشجيع قاطنيه على تبني أسلوب حياة نشط

خبراء مختصين بمجال الصحة البدنية واللياقة قاموا بالإشراف على تخطيط أنشطة متنوعة تعزز الصحة والتواصل بين أفراد المجتمع

المشروع يتضمن حديقة مركزية فريدة تشكل القلب النابض للمجمّع السكني، ويتخللها مساحات ترفيهية نابضة بالحياة وأربعة حدائق إضافية

يضم المشروع فللاً ومنازل تاون هاوس فاخرة مكونة من 3 إلى 6 غرف نوم، بجوار القرية العالمية، وسيتم طرحها للبيع في 7 مايو 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 1 مايو 2024: كشفت الدار العقارية ("الدار")، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن مشروعها الجديد "آثلون"، وهو أول مجمّع سكني من نوعه يجسد مفهوم "الحياة النشطة" في دبي.

صُمم المشروع بدقة تامة ليتوافق مع المبادئ الأساسية للحياة النشطة، وهو المفهوم الأول والوحيد من نوعه في دبي المُصمم لتشجيع الحركة في أساليب الحياة اليومية للسكان. يوفر هذا المشروع لقاطنيه مرافق عالمية المستوى مع برنامج متميز من الأنشطة التي يشرف عليها خبراء متخصصون بمجال الصحة البدنية واللياقة. ويرسي المشروع معايير جديدة لأساليب الحياة القائمة على اللياقة البدنية، حيث يسعى إلى تعزيز رفاه القاطنين على المدى الطويل وتعميق إحساسهم بالانتماء المجتمعي.

تطوّر الدار مشروع "آثلون" بالشراكة مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تستثمر في 31 دولة حول العالم. ويعتبر "آثلون" ثاني مشروع سكني للدار العقارية في دبي ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة، وذلك بعد النجاح الكبير لمشروعهما "جنان من الدار" الذي تم إطلاقه أواخر عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "يشكل إطلاق آثلون محطة مهمة في مسيرة توسعنا الطموحة بدبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع جنان من الدار العام الماضي. وفي ظل الطلب المتزايد الذي نشهده في دبي على المشاريع السكنية عالية الجودة من المستثمرين المحليين والدوليين، نحن على ثقة بأن المفهوم الفريد الذي يقدمه آثلون سيستقطب مجموعة واسعة من المستثمرين ومشتري المنازل وسيضع معاييراً جديدة لترسيخ أسلوب حياة نشط ضمن المجتمعات السكنية".

يتمتع مشروع "آثلون" بموقع مميز بجوار القرية العالمية، ويمتاز بأجوائه الراقية ومساحاته الخضراء التي يسهل الانتقال فيما بينها وتشجع القاطنين على تبني أسلوب حياة نشط - حيث تندمج المساحات الرياضية مع الممرات الخضراء والحدائق مع توفير أنشطة مناسبة لكافة الأعمار والاهتمامات.

ويستلهم "آثلون" اسمه من كلمة يونانية بمعنى "مكان المنافسة"؛ وينعكس هذا المسمى واضحاً في تصميم المشروع الذي تتوسطه حديقة مركزية تشكل قلبه النابض، ويضم بالإضافة إلى ذلك أربع حدائق أخرى مصممة بعناية– هي حدائق المغامرة، واللعب، والصحة البدنية واللياقة، والوادي - بالإضافة إلى سبعة نوادٍ، ومناطق مخصصة للياقة البدنية والفعاليات الاجتماعية في جميع أنحاء المشروع. ويضم المجتمع أكثر من 10 كيلومترات من المسارات - مع مسار حلَقي لقيادة الدراجات الهوائية متصل مباشرة بمسار القدرة الشهير - مما يوفر تجارب غامرة لممارسة الجري وركوب الدراجات الهوائية وألواح التزلج والتدريب.

ويوفر المشروع لقاطنيه طيفاً متنوعاً من الأنشطة التي تتفاوت بين التجارب الحماسية المشوقة وتلك التي تركز على الرفاه والرياضة واللعب والتواصل، وتهدف بمجملها إلى دعم الصحة البدنية واللياقة للسكان والزوار والعاملين في المكان. ويمكن أيضاً عيش تجارب مفعمة بالحركة والطاقة والتوازن في أحضان الطبيعة بالإضافة إلى المرافق الحديثة بما في ذلك مقهى، وغرف للتدليك، وجاكوزي فاخر، وساونا، وقاعة يوجا، وصالة ألعاب رياضية حديثة ومساحة لعب للأطفال.

وتحيط بمنتزهات المشروح 1,492 وحدة سكنية تتنوع بين منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم، وفيلات مكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وفلل فاخرة مكونة من أربع إلى ست غرف نوم، صممت ببراعة لتحقيق أقصى قدر من الإضاءة الطبيعية، كما تمتاز باستخدام الألوان والمواد التي تعزز الإحساس بالرحابة والرفاه.

وتماشيا مع التزام الدار بالاستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفري، ستركز في تطوير مشروع "آثلون" على مبادئ التصميم منخفض الكربون والموفر للطاقة. وسيتم اعتماد هذا النهج عبر استخدام مواد محلية المصدر بهدف تقليل البصمة الكربونية لأنشطة البناء، بالإضافة إلى تبني الممارسات المستدامة في عمليات البناء والتشييد.

حصل مشروع "آثلون" على شهادة "ليد" البلاتينية المسبقة لاحتوائه على مجموعة من المزايا التي تؤهله لذلك مثل التجهيزات الموفرة للطاقة والمياه، ومرافق شحن السيارات الكهربائية، والأنظمة الذكية لإدارة النفايات، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. وحصل المشروع كذلك على تصنيف نجمتين من "فيتويل" - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية - مما يعزز قيمته الاجتماعية عبر معايير الصحة والرفاه وأنماط الحياة النشطة.

من المقرر بدء عمليات بيع وحدات المرحلة الأولى من المشروع في 7 مايو بأسعار تبدأ من 2.8 مليون درهم.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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