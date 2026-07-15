أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت شركة التطوير العقاري «الدار»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «بيورهيلث» بهدف تصميم وتشييد مجتمعات تركز على تعزيز العافية والحياة الصحية المديدة وتوظف أحدث التقنيات وأسس الصحة والعافية في جميع تجارب الحياة اليومية التي تقدمها.

وتجمع هذه الشراكة بين ريادة «بيورهيلث» في الرعاية الصحية وعلوم الحياة الصحية المديدة وخبرات «الدار» العريقة في تأسيس مجتمعات متكاملة تضع احتياجات الإنسان في صلب أولوياتها، ما يرسخ دعائم نموذج جديد للبيئات المعيشية القائمة على العافية. وتدعم الشراكة طموحات دولة الإمارات لتغدو مركزاً عالمياً للمعيشة الصحية والمديدة، بما ينسجم مع مبادرتي الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، و«ميثاق الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق» في أبوظبي، وغيرها من المبادرات الوطنية في هذا المجال.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون «الدار» مع «بيورهيلث» لاستكشاف أساليب مبتكرة لتوظيف مفاهيم العافية والرعاية الوقائية ضمن نسيج المجتمعات، بدءاً من تصميم المنازل والأحياء، وصولاً إلى التجارب اليومية التي تعزز العافية على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين الخبرات السريرية لمجموعة «بيورهيلث» ونهج «الدار» القائم على البيانات في تطوير المجتمعات، تهدف الشراكة إلى تحويل علوم الصحة المديدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، لتسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مجتمعات أكثر صحة وترابطاً.

وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»: «تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع (الدار) إنجازاً حيوياً يدعم مساعينا الدؤوبة لإدخال مبادئ الصحة في كل جانب من الحياة اليومية. وبدعم من (عيادة بيورا) التابعة لنا، التي تمثل مركزاً رائداً في المنطقة للصحة الدقيقة وعلوم الحياة الصحية المديدة، نؤسس مساحات تمكّن أفراد المجتمع من إدارة صحتهم بكفاءة ضمن بيئات معيشية تحتضن أنظمة متطورة لإدارة جودة الهواء وأسرّة ذكية، ومرايا ذكية تقدم معلومات صحية آنية دون أيّ تلامس. ولا شك أن هذا التعاون يقدم دليلاً قويّاً على دور الابتكار والتعاون بين القطاعات الذي ينسجم مع الأهداف الوطنية في تعزيز الصحة وتمكين أفراد المجتمع من التمتع بحياة صحية مديدة».

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «تعكس شراكتنا مع (بيورهيلث) إيماننا المشترك بضرورة أن تكون العافية جزءاً أساسياً من الأماكن التي نعيش فيها. ونحن في شركة (الدار)، نؤمن بأن العافية هي مرتكز أساسي يوجّه كيفية تخطيط وجهاتنا وتصميمها وتشغيلها. وبالتعاون مع (بيورهيلث)، نعمل على تطوير مجتمعات تُمكّن الأفراد من عيش حياة تعزز حياتهم الصحية المديدة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كنموذج عالمي يحتذى به في تصميم المجتمعات المستدامة التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها».

وتُسهم الشراكة في إتاحة فرص للبحث المشترك وتبادل المعرفة وقياس الأثر، ما يدعم التزام المؤسستين بالابتكار واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية وتعزيز عافية المجتمعات على المدى الطويل. وبتطور هذه الشراكة، ستقيم الجهتان فرص إطلاق مبادرات تجريبية في عدد من المجتمعات والأصول المختارة، ما يسهم في توجيه النماذج المستقبلية التي تجمع بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبيئة العمرانية.

ويقضي الناس على مستوى العالم ما يصل إلى 90% من وقتهم في الأماكن المغلقة، ما يجعل البيئات العمرانية عاملاً حاسماً في تعزيز الصحة على المدى الطويل، لاسيما ضمن البيئات الحارة مثل دولة الإمارات. وتُعد جودة الهواء الداخلي والمياه والوصول إلى ضوء النهار، ووجود المساحات الخضراء من أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز العافية. ومن خلال تصميم البنية التحتية وفق نهج يراعي تعزيز الحياة الصحية المديدة، تسعى «الدار» و«بيورهيلث» إلى تأسيس بيئات معيشية تعزز صحة وعافية المجتمع ومرونته.

ومن خلال الجمع بين إمكانات قطاعي الرعاية الصحية والعقارات، تُسهم هذه الشراكة في تحسين جودة الحياة، والنتائج الصحية، وإنتاج قيمة مجتمعية واقتصادية مستدامة على المدى الطويل، ما يعزّز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لعلوم الحياة والابتكار والمعيشة الصحية المستدامة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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