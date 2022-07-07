· حققت مبيعات بقيمة 600 مليون درهم إماراتي في مشروع "غروف ديستركت"

· شكّل المشترون غير المقيمين نسبة 37% من إجمالي المبيعات، وبلغت نسبة المشترين من الوافدين 27%، بينما شكّل المواطنين النسبة الباقية من إجمالي المشترين

· نظراً إلى الطلب المتنامي، تتاح الشقق والوحدات في "غروف غاليري ڤيوز" الآن للشراء لجميع الجنسيات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن بيع جميع الوحدات في أول ثلاث مباني سكنية تم إطلاقهما في المرحلة الأولى من مشروع "غروف ديستركت". وبلغ إجمالي المبيعات 600 مليون درهم إماراتي، بعدما بيعت كافة الوحدات في مبنى "غروف ميوزيم ڤيوز" و "غروف بيتش ڤيوز"، و "غروف أبتاون ڤيوز".

واستحوذ المشترون من غير المقيمين على نسبة 37% من إجمالي المبيعات، مما شكّل معدل الطلب الأعلى من هذه الفئة على أي من مشاريع الدار العقارية، وهو أيضاً دليل واضح على جاذبية أبوظبي كوجهة استثمار مفضلة للعملاء الدوليين. وشكل المقيمون داخل الدولة نسبة 27% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ العملاء من المواطنين الإماراتيين على النسبة المتبقية. وبلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 89%، بينما كان 39% من الوحدات المباعة من نصيب الإناث، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 59%.

وفي ضوء الإقبال الكبير على وحدات المباني الثلاث، أعلنت الدار إطلاق مبنى رابع وهو "غروف غاليري ڤيوز" والذي تُتاح وحداته للبيع. وتتميز الوحدات السكنية المتاحة للمشترين من جميع الجنسيات بأسعارها التنافسية، حيث تبدأ أسعار شقق الإستوديو من 905,000 درهم إماراتي والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة من 1,400,000 درهم إماراتي، فيما تبدأ أسعار الشقق المؤلفة من غرفتي نوم من 2,399,000 درهم.

وتعليقاً على المبيعات القوية في مشروع "غروف ديستركت"، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يتميز مشروع ’غروف ديستريكت’ بموقع فريد للغاية حيث يتوسط ثلاث مؤسسات ثقافية مرموقة، ومن هنا لاقى المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين. ونتيجة لمستويات الطلب المرتفعة، سرّعنا العمل على المبنى الثاني والثالث لاستكمالهم قبل الموعد المحدد وتلبية طلب عملائنا، كما بدأنا نسجل اهتماماً قوياً في المبنى الرابع. وتؤكد مبيعاتنا القوية جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية مفضلة، وتزايُد الإقبال على جزيرة السعديات وتميزها كوجهة عصرية عالمية المستوى".

ويقع مشروع "غروف ديستركت" الجديد ضمن المجمع التطويري المتكامل "سعديات غروف"، وتتميز الشقق بإطلالاتها على الواجهة المائية، وأيضاً على ثلاثة من المعالم البارزة التي تحتضنها الجزيرة؛ وهي متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي. ويشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في خمسة مبانٍ ضمن ثلاثة مناطق تعكس مفاهيم الفخامة، وأسلوب الحياة، والعمران.

يمكن للعملاء المهتمين بشراء شقق في مشروع "غروف ديستركت" زيارة مركز مبيعات الدار أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR/800-25327 25327 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

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للتواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ جودي عيسى برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 22 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول

الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 11 فندق، بإجمالي 3600 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.