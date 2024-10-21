228 وحدةً سكنية فاخرة بإطلالات بانورامية على الخليج العربي ومتحف زايد الوطني

الشراكة تؤكد جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للعيش وتلبي الطلب العالمي المتزايد على المجمعات السكنية التي تحمل علامات تجارية راقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إبرامها شراكة مع ماندارين أورينتال، التي تملك وتدير بعض أفخم الفنادق والمنتجعات والمجمّعات السكنية في العالم والحائزة على جوائز عالمية، لتطوير أول مجمّع سكني يحمل علامة ماندارين أورينتال في جزيرة السعديات.

ومن المقرر طرح مجمّع "ماندارين أورينتال رزيدنسز" السكني للبيع خلال وقت لاحق من العام الجاري، ويشمل ذلك 228 منزلاً فاخراً يجسد أعلى معايير الفخامة والتصميم والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها ماندارين أورينتال كواحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم الضيافة.

سيتم إنشاء هذا المشروع الحصري في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، وتتميز وحداته بإطلالةٍ فريدة على متحف زايد الوطني. ويقع كذلك على مقربةٍ من متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي. ويمكن لقاطني المجمّع الوصول إلى 3,500 متر مربع من المطاعم والمقاهي المتميزة على امتداد ممشى متحف زايد الوطني، بالإضافة إلى 60 ألف متر مربع من خيارات التسوق والترفيه الممتدة في مجمع "سعديات غروف" المجاور. ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بالمشهد الثقافي الذي تحتفي به المتاحف المحيطة مع إطلالات خلابة على النوافير.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تعكس شراكتنا مع ماندارين أورينتال قوة الطلب من المشترين المحليين والأجانب على المشاريع الفاخرة في أبوظبي، ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بتجربة المعيشة الفاخرة ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات. كما تؤكد هذه الشراكة قدرة ’الدار‘ على استقطاب العلامات التجارية الراقية التي تجسد أعلى معايير التميز في الخدمة وترتقي بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة".

بدوره قال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: "يسرنا أن نتعاون مع مجموعة الدار العقارية في تطوير هذا المشروع السكني الفريد الذي سيُتيح لقاطنيه فرصة تجربة أسلوب الحياة الفاخر الذي تشتهر به ماندارين أورينتال وذلك لأول مرة في أبوظبي. يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للأشخاص الذين يرون في الإمارة ليس فقط وجهة فريدة للزيارة بل يطمحون أيضاً للعيش والاستقرار فيها على المدى البعيد. ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة لأساليب الحياة الفاخرة في أبوظبي من خلال تركيزنا الفائق على أدق التفاصيل والتزامنا الثابت بأرقى معايير الخدمة المميزة".

تُعتبر جزيرة السعديات وجهة نابضة بالحياة تتناغم فيها الشواطئ الرملية البيضاء مع المنتجعات والمطاعم الفاخرة عالمية المستوى. وبفضل معالمها الثقافية وجمالها الطبيعي المذهل، توفر الجزيرة تجربةً لا تُنسى لزوّارها الباحثين عن الاسترخاء أو المغامرة.

تأتي هذه الشراكة لمواكبة النمو المستمر في الطلب على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة في أبوظبي، حيث سجلت شقة بنتهاوس ضمن أحد مشاريع التطوير السكني ذات العلامات التجارية التابعة للدار في جزيرة السعديات صفقةً قياسية في وقت سابق من هذا العام، إذ تم بيعها مقابل 137 مليون درهم.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

تعتبر مجموعة ماندارين أورينتال مالكاً ومشغلاً لبعض من أفخم الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية حول العالم. تشتهر المجموعة بتقديم مشاريع فريدة تعكس التراث الآسيوي الغني والثقافة المحلية، مع تصاميم استثنائية. مدفوعة بشغفها للتفرد كلّ يوم في كلّ مكان، تهدف المجموعة إلى تقديم تجارب غنية تحول العادي إلى استثنائي وتحوّل الضيوف إلى معجبين من خلال خدماتها الأسطورية. تدير المجموعة حالياً 41 فندقاً و12 مشروعاً سكنياً و24 منزلاً حصرياً في 26 دولة ومنطقة، مع العديد من المشاريع الجديدة قيد التطوير. تواصل مجموعة ماندارين أورينتال ترسيخ سمعتها كشركة رائدة ومبتكرة في مجال الضيافة الفاخرة، مع تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

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