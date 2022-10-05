شراكة متعددة السنوات تجمع الدار بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022

تشمل الشراكة رعاية مجموعة من الفعاليات في منطقة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية المخصصة للمشجعين

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لندن وأبوظبي: أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إبرام شراكة مع الدار العقارية، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في دولة الإمارات، لرعاية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022. وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل بدء موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب البطولة لعام 2021، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوميّ الخميس، 6 أكتوبر، والسبت، 8 أكتوبر، في تمام الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي لدول الخليج).

وتأتي هذه الشراكة متعددة السنوات في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل دور الرياضة في بناء مجتمعات صحية ودعم تطور رياضة كرة السلة في أبوظبي وجميع أنحاء الدولة. وستشارك الدار في رعاية أنشطة متعددة ضمن فعاليات الدوري وفي منطقة مشجعي الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، الفعالية المخصصة لعشاق كرة السلة، التي تنطلق بدءاً من الأربعاء 5 أكتوبر وحتى الأحد 9 أكتوبر في منارة السعديات بأبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر الدار للمشجعين فرصة لقاء نجوم كرة السلة الأمريكية والمشاركة في الدوري من خلال برامج تطوعية. كما سيكون للدار حضور مميّز في صالة الاتحاد أرينا من خلال فعاليات ضوئية وعروض مبتكرة لعلامتها التجارية في الملعب ومدرجات التشجيع وعلى الأقمصة الرياضية.

كما ستشارك الدار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في ورش اللياقة البدنية التي يقيمها "NBAFit"، فضلاً عن استخدامها لعلامته التجارية في مجتمعاتها السكنية ومدارسها التابعة للدار للتعليم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "تأتي شراكة الدار مع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي في إطار التزامنا المتواصل بتوفير تجارب استثنائية وعالمية المستوى لعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها. وإننا متحمسون للغاية لما ستحمله هذه الشراكة للدار ولعشاق كرة السلة في الدولة، ونتطلع قدماً لأداء دور فاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للعيش والزيارة والاستمتاع بتجارب عالمية".

ومن جانبه، قال رالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط: "يسعدنا انضمام شركة الدار إلى عائلة الرابطة في أول مبارياتنا التاريخية بأبوظبي هذا الأسبوع، إذ ستسهم هذه الشراكة في تنوّع الأنشطة التي ستوفرها شركة الدار فضلاً عن الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور والمجتمعات لمواصلة تطوير اللعبة والدوري في دولة الإمارات".

وتُقام مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة المحاور تمتد لسنوات عديدة تم توقيعها بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي شهدت بداية العام الحالي إطلاق النسخة الأولى من دوري "جونيور إن بي إيه" أبوظبي للناشئين، الذي جمع 450 لاعباً ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 11 - 14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي.

ويشمل التعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إقامة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمعتزلين، وإطلاق منصة استشارات اللياقة البدنية (NBAFit)، وتنظيم دوري الألعاب الإلكترونية "NBA 2K League خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة.

ويمكن للجمهور شراء التذاكر للمشاركة في أنشطة منطقة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، وحضور مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 من خلال الموقع الإلكتروني NBAEvents.com/AbuDhabi، ومتابعة حسابات الرابطة على منصات فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر (@NBAArabic) لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات باللغة العربية.

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