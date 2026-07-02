دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أبرز المجموعات العائلية الإماراتية متعددة الأنشطة، عن توقيع اتفاقية شراكة توزيع حصرية مع شركة العوجان كوكاكولا للمرطبات، تتولى بموجبها إدارة وتوسيع عمليات توزيع عدد من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك راني وفيمتو وباربيكان.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة مع شركة العوجان، إحدى أكثر شركات المرطبات رسوخاً في المنطقة، والتي تمتد مسيرتها لأكثر من 120 عاماً من الريادة والتميز في مختلف فئات المرطبات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ستستفيد الخياط للاستثمار من قدراتها المتكاملة في الوصول إلى الأسواق عبر مختلف قنوات البيع والتوزيع، بما في ذلك تجارة التجزئة الحديثة والتقليدية، ومحال السوبرماركت، ومتاجر الخدمة الذاتية، ومحطات الوقود، وقطاع الفنادق والمطاعم وخدمات التموين، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية.

وسيتعاون الطرفان لتعزيز انتشار المنتجات في الأسواق، والارتقاء بعمليات التنفيذ التجاري، وتسريع نمو التجارة الإلكترونية، ودعم الابتكار القائم على احتياجات المستهلكين، وتعزيز الريادة ضمن فئات المنتجات المستهدفة من خلال تطبيق أعلى معايير التميز التشغيلي.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال زيد سعد الخياط، العضو المنتدب لشركة الخياط للاستثمار: "تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق تعاوننا مع العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما يعكس التزامنا المستمر بتقديم تجربة متميزة لعملائنا والمستهلكين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا انضمام شركة العوجان إلى محفظة شركائنا، ونحن على ثقة بأن جهودنا المشتركة ستسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة".

هذا وتم إبرام الشراكة رسمياً خلال حفل توقيع جمع كلاً من زيد سعد الخياط وعبدالله العوجان.

من جانبه، قال عبدالله العوجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة العوجان القابضة: "أمضت العوجان أكثر من قرن من الزمن في بناء علامات تجارية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمستهلكين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتمثل شراكتنا مع الخياط للاستثمار – وهي شركة تشاركنا التزامنا الراسخ بالتميّز، وفهم احتياجات المستهلكين، وخدمة العملاء، وتحقيق القيمة المستدامة على المدى الطويل – محطةً محورية في مسيرتنا داخل دولة الإمارات. ونحن متحمسون للغاية للفرص الواعدة التي تتيحها هذه الشراكة؛ إذ يجتمع اليوم كيانان يتمتعان بمزايا تكاملية، وجذور إقليمية راسخة، وطموحات مشتركة، لاستكشاف فرص نمو جديدة لا تتحقق إلا من خلال تكامل خبرات الطرفين. ومعاً، سنسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع المشروبات للأجيال القادمة".

وتواصل شركة الخياط للاستثمار، بصفتها مجموعة إماراتية متنوعة الأنشطة، ترسيخ نهجها القائم على النمو المسؤول والابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية. وتأتي هذه الشراكة الجديدة انسجاماً مع رسالتها الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي وملموس في حياة العملاء والمستهلكين، من خلال تعزيز وصول أبرز العلامات التجارية المحببة إلى المستهلكين في دولة الإمارات في اللحظات التي تهمهم.

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

أسس الدكتور سعد الخياط شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي، كشركة إماراتية عائلية رائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، تعمل في مجال متعددة مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11000 موظف ينتشرون في الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2026، وفقاً لمجلة فوربس الشرق الأوسط.

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