بهدف توفير خدمات الطائرات بدون طيار للوكالات الملاحية



أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة وينجز للخدمات اللوجستية المملوكة من قبل مجموعة ملتي ليفل. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال توظيف الطائرات بدون طيار في خدمات الوكالات الملاحية عبر موانئ دولة الامارات العربية المتحدة. وقام بتوقيع الاتفاقية كلاً من السيد عبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي ليفل، والسيد أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر يومكس 2024 المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

شركة وينجز للخدمات اللوجستية هي شركة متخصصة في التنقل الذكي والتكنولوجيا اللوجستية والحلول متعددة القنوات، وتركز الشركة على التكامل بين التقنيات الحديثة والمتخصصة في الطائرات بدون طيار الذكية المستقلة وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتكنولوجيا المركبات والبنية التحتية، بما في ذلك منافذ الموانئ في مجالات نقل الركاب واللوجستيات وإدارة المدن الذكية. كما تتولى قيادة عملية تحويل نظام التنقل والخدمات اللوجستية والنظام البيئي متعدد القنوات من خلال الابتكار وتقديم الحلول الذكية والتقنيات ذاتية التحكم.

أعرب السيد عبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي ليفل، عن تطلعه للتعاون مع شركة الخليج للملاحة القابضة. قائلاً: "إن فخرنا يكمن في التزامنا الثابت بتطوير تقنيات الطائرات بدون طيار الذكية المستقلة وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتقنيات المركبات، وتشكيل مستقبل نقل الركاب والتنقل والخدمات اللوجستية وإدارة المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب الاتفاقية ستقوم "وينغز للخدمات اللوجستية" بتوفير خدمات الطائرات بدون طيار ليتم استغلالها في عمليات الوكالة الملاحية المختلفة مثل نقل البضائع الخفيفة والبضائع الثقيلة وطائرات الركاب بدون طيار ومكافحة الحرائق ورسم الخرائط والمراقبة. بالإضافة إلى التعاون لاستكشاف حلول أخرى تشمل المركبات الخفيفة بدون سائق وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الملاحي.

من جهته، رحب أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة، بالاتفاقية وقال: “ان الهدف من هذه الشراكة هو زيادة الايرادات من خلال التوسع في نطاق أعمال الوكالات البحرية واستغلال التكنولوجيا في تقديم خدمات أعلى جودة وأكثر كفاءة لعملائنا، تماشيا مع استراتيجية الشركة والتركيز على تقديم محفظة حلول لوجستية متكاملة. وسيؤدي هذا التعاون مع شركة وينجز للخدمات اللوجستية الى تسهيل عمليات توصيل المواد من والى السفن والناقلات الكبيرة التي ترسو على بعد كيلومترات من الميناء من خلال الطائرات بدون طيار".

وأضاف الكيلاني: " نتوقع بأن تستفيد الشركة من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار للتغلب على التحديات اللوجستية، حيث أنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية مثل سفن الطواقم البحرية، التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود والأفراد، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. لذا فإننا نرى بأن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ستحدث ثورة في سلاسل التوريد للعديد من السلع والخدمات التي تقدم الى القطاع الملاحي".

"ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية بداية عنوان لشراكة أكبر وعلى نطاق أوسع، وتتطلّع شركة الخليج للملاحة القابضة من خلال هذا التعاون إلى المضي قدماً نحو تحقيق الريادة في مجال خدمات الوكالة الملاحية على النطاقين المحلي والإقليمي وبما يسهم في تحقيق المزيد من العائدات والأرباح التشغيلية خلال الأعوام القادمة". اختتم الكيلاني.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

نبذة عن شركة وينجز للخدمات اللوجستية:

شركة وينجز للخدمات اللوجستية هي شركة متخصصة في التنقل الذكي والتكنولوجيا اللوجستية والحلول متعددة القنوات، وتركز الشركة على التكامل بين التقنيات الحديثة والمتخصصة في الطائرات بدون طيار الذكية المستقلة وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتكنولوجيا المركبات والبنية التحتية، بما في ذلك منافذ الموانئ في مجالات نقل الركاب واللوجستيات وإدارة المدن الذكية. كما تتولى قيادة عملية تحويل نظام التنقل والخدمات اللوجستية والنظام البيئي متعدد القنوات من خلال الابتكار وتقديم الحلول الذكية والتقنيات ذاتية التحكم. تسعى "وينجز للخدمات اللوجستية" إلى الريادة في مجال النقل وتقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والذكية، بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الكفاءة والاتصال والوعي البيئي. وباعتبارها مزود حلول متعددة القنوات، فإن الشركة تسعى إلى إنشاء نظام متكامل يعزز رضا العملاء، والولاء للعلامة التجارية، ويزيد من الكفاءة التشغيلية.

للعلاقات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

البريد الالكتروني: investor.relations@gulfnav.com