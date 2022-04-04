دبي -الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع" اتفاقية مشتركة مع احدى الشركات الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الإتفاقية، التي سوف تمتد الى فترة 3 أشهر او اكثر، إلى توفير محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبحرية وخدمات النقل والشحن البحري ضمن احدى مشاريع حقول الغاز الواقعة في امارة الشارقة.

وتلتزم «الخليج للملاحة » بتزويد الشركة بباخرة لتحميل المرساة (AHT Vessel) وباخرة أخرى مخصصة لعمليات الانقاذ في حالات الطوارئ (ERRV Vessel)طوال فترة المشروع. كما ستتولى مسؤولية تزويد الشركة بالخدمات البحرية وخدمات الموانئ والتنسيق عن قرب مع سلطات الموانئ لإتمام عمليات تسجيل السفن واعتماد خطط الرسو والحلول اللوجستية. ومن المقرر أن تشتمل مهام الشركة أيضاً على الإشراف على عمليات التخليص الجمركي بين التجّار والمنطقة الحرة في الحمريّة، فضلاً عن تخليص معاملات تسجيل السفن وتغيير الطاقم البحري واستصدار تأشيرات الدخول وغيرها.

تتمتع شركة الخليج للملاحة بحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تخدم جميع المحطات والموانئ التجارية وتتعامل مع جميع أنواع السفن والبضائع من خلال فروعها في دبي والفجيرة والشارقة وخورفكان.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية، مما يتيح فرصاً جديدة للارتقاء بمستوى خدمة العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد.

للعلاقات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

هاتف: +971 56 778 0799

البريد الالكتروني: investor.relations@gulfnav.com