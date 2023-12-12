دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، أنها أنشأت مشروعًا مشتركًا جديدًا مع شركة سكوربيو للخدمات القابضة المحدودة ("سكوربيو")، حيث سيتم تسمية المشروع المشترك "بلاك مارلن" لإدارة وتشغيل السفن ، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقدم حلول إدارة السفن لـلعملاء الإقليميين.

ستستفيد هذه الشراكة الإستراتيجية من قدرات وخبرات الخليج للملاحة وسكوربيو. حيث ستجمع بلاك مارلن بين الأساليب التي أثبتت جدواها في إدارة السفن والأدوات الأفضل في فئتها في تحليلات البيانات والاستدامة والامتثال التنظيمي من أجل تحقيق عوائد تجارية متفوقة لأصحاب السفن.

سيتم إطلاق المشروع بثماني سفن، أربع من كل شريك. ومن خلال تبادل الخبرات، ستقدم بلاك مارلن مجموعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية للمالكين عبر قطاعات الشحن المختلفة ونماذج التشغيل المتعددة.

ورحب أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة، بالاتفاقية وقال: “سيؤدي هذا التعاون مع شركة سكوربيو إلى دمج الموارد المتفوقة والقوة التقنية للجانبين، وتعزيز الإدارة الفنية ونظام مراقبة الجودة الذكي لعمليات السفن، وتحسين فائدة وكفاءة إدارة عمليات السفن، وسد الفجوة في الخدمات المحلية البحرية الشاملة، وتقديم خدمات أعلى جودة وأكثر كفاءة لعملائنا".

من جهته، قال أوغو رومانو، العضو المنتدب لشركة سكوربيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتوافق هذا المشروع تمامًا مع الأهداف والرؤية المستقبلية لشركة سكوربيو. لم يكن المشهد البحري للإدارة الفنية معقدًا إلى هذا الحد أكثر من أي وقت مضى، نظرًا للحاجة إلى كفاءة الطاقة، والتوقعات الديناميكية للمنظمين والعملاء، وضرورة تجميع الفريق المناسب من المهنيين المتحمسين، سواء على متن السفينة أو على الميناء، الذين يمكنهم تحقيق النتائج. نحن نؤمن أنه بفضل فريق الإدارة الممتاز لشركة الخليج للملاحة، وممارساتهم التجارية الذكية والمعايير الأخلاقية المشرفة، فإنهم يمثلون شريكًا مثاليًا لنا. نحن متحمسون جدًا للمضي قدمًا في هذه الرحلة مع الخليج للملاحة”.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

نبذة عن شركة سكوربيو للخدمات القابضة المحدودة:

تقوم شركة سكوربيو للخدمات القابضة المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في موناكو ولديها عمليات رئيسية في مومباي واسطنبول وأثينا ودبي كجزء من شبكتها العالمية المكونة من 12 مكتبًا، بالاستثمار في أصول الشحن وتشغيلها لأكثر من 70 عامًا. وتقدم خدمات الإدارة الفنية والتجارية الكاملة لأسطول يضم أكثر من 200 سفينة تعمل في مجال النقل البحري للسلع. مع 20 عامًا من الخبرة في إدارة حمامات السباحة، تمتلك سكوربيو حاليًا خمس مجموعات نشطة في قطاعات Handymax وMR وLR2 وAframax وVLGC. وتوفر هذه منصة مثالية للحصول على فوائد الحجم الكبير من حيث الإيرادات والتكلفة. تمتلك سكوربيو أيضًا استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة البحرية ولها شركتان تابعتان في بورصة نيويورك: Scorpio Tankers, Inc. (STNG) وEneti-Inc (NETI). من خلال قيم النزاهة والتعاون والإشراف، يتم تمكين فريق عمل سكوربو بالمساهمة بنشاط في التقدم الإيجابي للصناعة البحرية.