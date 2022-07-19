مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية - عُمان عن تعيين المهندس محمود الكردي مديراً عاماً لها خلفاً للفاضل ادي عبود، مواصلةً للجهود التي تسعى لدعم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف لإنشاء منظومة ممكّنة للاقتصاد المبني على المعرفة في سلطنة عمان.

ويتمتع محمود بخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تزيد عن 30 عاماً من خلال مسيرة مهنية في دول متعددة حول العالم. حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجال مبيعات النظم والبيانات الضخمة والتحليلات في شركة IBM الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيعمل محمود الكردي في منصبه الجديد يداً بيد مع عملاء شركة الخليج للحاسبات الآلية - عمان، لدعمهم في مسيرة التحول الرقمي.

وفي تعليق له عن تولي منصبه الجديد، قال محمود الكردي: "يشرفني قيادة فريق شركة الخليج للحاسبات الآلية في سلطنة عُمان، وسأستغل تجربتي في هذا القطاع للعمل على تحقيق رؤية الشركة في تعزيز المرونة الرقمية في السلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للإقتصاد الرقمي. وسينصب تركيزنا بشكل خاص على حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، الأمر الذي سيساعد في تسريع التحول الرقمي في السلطنة".

والجدير بالذكر أن محمود الكردي يحمل درجة الماجستير من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا وشهادة البكالوريوس في الهندسة.

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نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية عُمان (Oman GBM):

شركة الخليج للحاسبات الآلية - عُمان، هي شركة عُمانية 100%، تأسست في عام 1990. وتضم الشركة حاليا أكثر من 110 من الموظفين المهنيين من ذوي الكفاءة العالية وبنسبة تعمين تفوق 48٪.

تتمتع شركة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان بشراكات وعلاقات تعاون مع شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، واستثمرت في تنمية قوة عاملة بشرية تتمتع بالموهبة والمهارة وخبرة عميقة في مجال إدارة الأنظمة الحساسة والمهمة. لدى الشركة أكثر من 250 عميلاً من قطاعات متنوعة في القطاعين العام والخاص. وبصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشامل، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات الرائدة لحلول البنية التحتية وحلول الأعمال الرقمية والأمن السيبراني، والدعم الفني المتاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .