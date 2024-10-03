مدينة الكويت، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت على نظرتها المستقبلية للمجموعة عند "إيجابية" وكذلك تصنيفها الائتماني الخاص بالقوة المالية للمجموعة وشركتها التابعة، الخليج للتأمين وإعادة التأمين، عند مستوى "A".

هذا وقد أكدّت وكالة "موديز" كذلك تصنيفها الائتماني الخاص بالقوة المالية للمجموعة وشركتها التابعة، الخليج للتأمين وإعادة التأمين، عند مستوى “A2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالتي التصنيف أنه من المتوقع أن تحافظ مجموعة الخليج للتأمين على مكانتها التنافسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل ما تتمتع به المجموعة من تنوع على مستوى أعمالها وكفاية رأسمالية، حيث أضافت "ستاندرد آند بورز" أنه من المتوقع أن تحافظ المجموعة على كفاية رأسمالية عند مستوى ثقة البالغ 99.95%.

وتحصل المجموعة على دعمٍ من مساهمها الرئيسي، شركة فيرفاكس فاينانشل هولدينغ (فيرفاكس)، الأمر الذي يعزز مكانتها في الوصول إلى شبكة عالمية وخبرات في صناعة التأمين العالمية.

وبهذه المناسبة قال السيد/ خالد مشاري السنعوسي، المدير التنفيذي للمجموعة:

"على الرغم من التحديات العالمية، وخاصة في بعض الأسواق التي نخدمها، فقد حافظت مجموعة الخليج للتأمين على وضع مالي قوي وواصلت التوسّع بمنتجاتها وخدماتها لتلبية التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية بما تتطلبه التطورات الاقتصادية العالمية، ويعود هذا النجاح إلى إطار العمل الشامل الذي تتبعه المجموعة لإدارة المخاطر، إلى جانب استراتيجيتها التشغيلية التي وضع الاستدامة في أولوية أهدافها."

وأضاف السنعوسي: "لطالما استثمرت مجموعة الخليج للتأمين في ابتكار حلول تأمينية لا تخدم أسواق اليوم فحسب، بل تخدم كذلك الأجيال القادمة وتدفع تنوّع المجموعة وتضعها في مقدّمة قطاع التأمين لتكون جاهزة دائماً في التأقلم إلى المتغيرات. ونحن على ثقة من أن المجموعة ستستمر في تحقيق تطورات إيجابية مستقبلاً بما يضيف القيمة على جميع الفئات المعنية بأعمالنا."

حافظت مجموعة الخليج للتأمين على تصنيفات ائتمانية قوية من الوكالات العالمية.

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