● تمثل مجموعة لوكان أوتوغراف كوليكشن ريزيدنسز The Lucan, Autograph Collection Residences التعاون الافتتاحي بين قطاع الفندقة رفيعة المستوى مع مشروع سكني فاخر في تشيلسي، أحد أرقى المواقع لندن.

● "لوكان" ‘The Lucan’ هي أول عقارات سكنية مستقلة تحمل اسم العلامة التجارية؛ أوتوغراف كوليكشن Autograph Collection ، في العالم. ستدير شركة ماريوت الدولية Marriott International عمليات العقارات السكنية، بمجرد افتتاحها

● يُعد هذا المشروع هو التجربة الأولى لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي لتطوير العقارات مع مزود عالمي لخدمات الضيافة، كما يُعد التجربة الثانية للشركة للاستثمار السكني في المملكة المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية، ولديها أصول تخضع لإداراتها بقيمة تتخطى 3مليارات دولار، في قطاعات العقارات والأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، عن استثمار جديد مع شركة ماريوت الدولية Marriott International . وسيشهد هذا التعاون الفريد من نوعه تطوير العقارات السكنية الفخمة من شركة الخليج للاستثمار الاسلامي، التي تحمل اسم العلامة التجارية أوتوغراف كوليكشن؛ "ذا لوكان The Lucan, Autograph Collection Residences (‘The Lucan’)، في منطقة تشيلسي الراقية بمدينة لندن، بإدارة مجموعة ماريوت الدولية المرموقة بما يتماشى مع ممارسات علامتها التجارية أتوغراف كوليكشن Autograph Collection.

وبفضل موقعه المتميز القريب من شارع سلون في حي كينسينغتون وتشيلسي، عند نقطة ألتقاء الفن والثقافة مع التقاليد والابتكار، يمثل ’The Lucan‘ إضافة مهمة إلى أسلوب تشيلسي المتميز ورقيها الخالد. وتجمع العقارات السكنية مستقلة التصميم البالغ عددها 31 شقة، بين الموقع المميز في لندن، وبين مساحات خضراء شاسعة، مع خدمات إرشاد وحجز داخلية استثنائية، لتقديم تجربة مفعمة بالفخامة لكل مقيم.

ويعكس هذا التعاون المؤثر مدى الرغبة المتزايدة في امتلاك العقارات السكنية الراقية، كما يعكس استقاء الأفكار من نموذج تجربة العملاء المتقدم لقطاع الضيافة في المملكة المتحدة، وغيرها من الوجهات الرائدة. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة أخرى لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، حيث تؤسس الشركة من خلاله نقطة انطلاق جديدة في سوق لندن وضواحيها، وذلك بعد إطلاقها أول مخطط لعقارات سكنية تحمل اسم مصمم مشهور في مارس 2022 - مشروع "إيلي صعب ريزيدنسز" في منتزه هايد بارك ELIE SAAB Residences at Hyde Park . كما يُعد المشروع هو الأول من نوعه لكلا العلامتين - فهو أول تعاون للتطوير العقاري لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي مع علامة تجارية عالمية في قطاع الضيافة، وهو أول مجموعة سكنية مستقلة لشركة ماريوت إنترناشونال Marriott International ، تحمل اسم العلامة التجارية أوتوغراف كوليكشن Autograph Collection Residences ، في العالم، والتي ستُنفذ لأول مرة في لندن.

ومن المتوقع الانتهاء من العقار المكون من سبعة طوابق في عام 2024، مع توافر منزل للعرض قبل هذا التاريخ. وستعرض مجموعة العقارات السكنية المميزة البالغ عددها 31 شقة، لمحات معمارية متأثرة بثقافة تشيلسي وأسلوبها الخاص، مع لمسات نهائية أنيقة وفريدة من نوعها من مجموعة فنادق أتوغراف كوليكشن.

وفي بيان مشترك، علق محمد الحسن وبانكاج غوبتا، الشركاء المؤسسون والرؤساء التنفيذيون لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "يُعد مشروع" لوكان" ’The Lucan’ مشروعًا محوريًا لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهو أول مشروع لنا كمستثمر ومطور في الوقت ذاته. ونهدف من خلالها إلى تقديم خدمات تطوير للمساكن الراقية، لا تطرح فقط أسلوب حياة بجودة استثنائية، بل تلبي أعلى المعايير الدولية للعقارات الموفرة لأسلوب الحياة الفاخر. ويسر الشركة أن تتعاون مع شركة ماريوت الدولية Marriott International التي تتمتع بسمعة طيبة في مجال التميز التشغيلي، والخدمة الاستثنائية التي ستلبي معايير عالمية المستوى، من أجل استقطاب نزلاء عقارات "لوكان" ‘The Lucan’ ، وإثبات

جدوى مقترح العقارات المميز الذي وضعته شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في إحدى أكثر الأحياء شهرة، والأكثر طلبًا، في لندن."

وفي هذا الصدد، قال شرين غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة (GRID Properties) التابعة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "شهدت المملكة المتحدة مزجا بين القطاع السكني والفندقي الفاخر لبعض الوقت خلال هذه الآونة - مع وجود مخططات سكنية متميزة تُراعي قيمة توفير سبل الراحة، على غرار خدمات الإرشاد والحجز. ولقد تمكنا من حصد شهرة في سوق المملكة المتحدة، بفضل جودة خدماتنا، وعروضنا السكنية الفريدة، وذلك بعد نجاحنا في مشروع مساكن إيلي صعب في منتزه هايد بارك. كما يؤكد هذا على قدرتنا على التعاون بفاعلية مع العلامات التجارية العالمية المرموقة، لتزويد عملائنا من ذوي الثروات بمساكن تتسم بالفخامة والجودة العالية، في لندن وضواحيها. ونعتقد أن هذه ستكون بداية لعدد لا يحصى من المشروعات المماثلة في جميع أنحاء العاصمة، بل وخارجها أيضًا، حيث يدرك المطورون وملاك المنازل على حد سواء الحاجة إلى المواءمة الفعالة بين العقارات السكنية رفيعة المستوى وبين خدمات الضيافة المريحة."

ومن جانبه، قال جايدف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لشؤون تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات - بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لماريوت الدولية Marriott International : "نحن سعداء للإعلان عن مشروع "ذا لوكان" ’The Lucan‘ كأول عقارات سكنية مستقلة تحمل اسم أتوغراف كوليكشن the Autograph Collection على مستوى العالم، ويسعدنا بالقدر ذاته العمل مع شركة الخليج للاستثمار الإسلامي لتطوير أحد أصولها الرئيسية في أوروبا. وتعد هذه الاتفاقية دليلًا على الثقة التي تضعها شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في ماريوت الدولية، ونحن متحمسون لأداء دور هادف في تحقيق رؤية شركة الخليج للاستثمار الإسلامي المرتبطة بمشروع "لوكان" ’The Lucan‘ . ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى تقديم نمط حياة حصري ومميز لا مثيل له في لندن".

وستتولى تصميم مشروع "ذا لوكان" ‘The Lucan’ شركة كوهن بيدرسن فوكس المعمارية Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) ، الحائزة على عدة جوائز مرموقة، مع إضافة سبل راقية لتوفير الراحة، وإضفاء أجواء ذات مستوى رفيع، تعكس روح العلامة التجارية أتوغراف كوليكشن the Autograph Collection.

كما ستتولى شركة ماريوت الدولية إدارة مشروع "ذا لوكان" ’The Lucan‘ ، وتقدم خدمات الإرشاد والحجز على مدار 24 ساعة، وصالات رياضية رفيعة المستوى، وخدمات تنظيف العقارات والمرافق، إلى جانب المزايا الإضافية من برنامج المكافآت (Marriott Bonvoy)، وهو برنامج السفر الحائز على جوائز من ماريوت الدولية MarriottInternational ، بما يتناسب مع أسلوب الحياة الذي يسعى إلى تحقيقه سكان لندن المفعمون بالحيوية، والمدركون لأهمية الرقي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن النزلاء من الوصول إلى خدمات شاملة على حسب الطلب، بما في ذلك خدمات العناية بالمواقع وتنظيفها، وخدمات الصيانة، وغيرها.

وتضم المساكن في "ذا لوكان" ’The Lucan‘ مساكن بغرفة واحدة، أو غرفتين، أو ثلاثة غرف مع مساحة تتراوح بين 780 و1900 قدم مربع.

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نبذة عن شركة الخليج للاستثمار الإسلامي

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عقارات "ذا لوكان" السكنية، التي تحمل اسم أتوغراف كوليكشن، غير مملوكة لشركة ماريوت الدولية، أو خاضعة لتطويرها، أو متاحة للبيع من جانبها، أو من جانب الشركات التابعة لها ("ماريوت"). وتستخدم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ذ.م.م علامات مجموعة أوتوغراف بموجب ترخيص من ماريوت، والتي لم تؤكد دقة أي من البيانات أو الوصف المقدم في هذه الوثيقة.