أبرمت الخطوط السعودية والمعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث" مذكرة تفاهم تمهّد لمزيد من التعاون الاستراتيجي بين الجانبين بما يساهم في تفعيل العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالفنون التقليدية وتوسيع نطاق انتشارها، ووقعها خلال النسخة الأولى من منتدى الفنون التقليدية في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض كلٌ من مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية في مجموعة السعودية المهندس عبدالله الشهراني، ووكيل وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث)، المهندس حمد الحرقان.

وتشمل مجالات الشراكة عرض محتوى "ورث" التوعوي المنوع حول الفنون التقليدية في الأنظمة الترفيهية بشاشات طائرات "السعودية" وشاشات صالات الفرسان، علاوةً على التعاون في مختلف المناسبات الوطنية لتقديم منتجات حصرية ذات علاقة بتراث المملكة العربية السعودية المتنوع للضيوف، إلى جانب إمكانية تزيين بعض المواقع بالإنتاجات الفنية التي تضيف طابعاً خاصاً ولمسة جمالية مستوحاة من ثقافة الوطن.

كما تتضمن التعاون في إقامة الفعاليات والمشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة محلياً ودوليًا وكذلك تطوير المبادرات المجتمعية المتعلقة بالفنون التقليديّة، ويضاف إلى ذلك تخصيص مقاعد لمنسوبي "السعودية" في البرامج التدريبية المقدمة من "ورث" والتي تُعنى بتقديم خدمات نوعية في التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية.

وأوضح المهندس عبدالله الشهراني أهمية هذه الشراكة مع "ورث" والتي تعزز قيمة الفنون التقليدية وتبرز أهميتها والحفاظ على مكتسباتها، كما أنها تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين الجانبين في عدد من المبادرات السابقة من بينها توزيع تذكارات للضيوف المسافرين خلال يوم التأسيس وكذلك لضيوف الرحمن خلال موسم الحج المنصرم، مضيفاً في الوقت ذاته أن المستهدفات ستتضمن كذلك المساهمة في توسيع نطاق التعريف بهذه الفنون الوطنية عبر الرحلات الجوية التي تصل إلى أكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم حالياً فيما نستهدف زيادة وجهاتنا مع تتابع وصول المزيد من الطائرات خلال السنوات القليلة القادمة.

يشار إلى أن "السعودية" تتبنّى ترسيخ الهوية والثقافة السعودية في مختلف خدماتها لتلامس حواس الضيوف بما يشمل المحتوى المرئي والمقروء والمسموع في شاشات الطائرات عبر شراكات عديدة مع مختلف الجهات، وكذلك تقديم العديد من الأصناف من السفرة السعودية ضمن وجباتها، بالإضافة إلى اعتماد المعطرات وكذلك المناديل المعطرة المستوحاة من بعض التراث غير المادي السعودي وغير ذلك من الخدمات والمنتجات.

