الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت الخطوط السعودية مذكرة تفاهم ثلاثية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2022م، ويتطلع أطراف الاتفاقية إلى القيام بالعديد من المبادرات الوطنية للاستفادة من حلول البيانات والذكاء الاصطناعي وتأكيد ريادة المملكة العربية السعودية عالمياً في هذا المجال.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل مشترك في ما يتعلق بتحسين تجربة العملاء باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وبحث سبل التعاون في تطوير وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما اتفق الأطراف على التعاون في تسخير التقنية وحلول معالجة اللغات الطبيعية في تطبيقات خدمة عملاء الخطوط السعودية وقنواتها الرقمية المختلفة، وكان الدكتور ماجد بن محمد التويجري المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي قد مثلّ سدايا في توقيع هذه الاتفاقية والمهندس أيمن الراشد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي ممثلاً لشركة سكاي بينما مثل الخطوط السعودية الدكتور خالد الحازمي نائب الرئيس للعمليات والدعم بتقنية المعلومات.

وأكد الدكتور الحازمي أنه من دواعي سرورنا في الخطوط السعودية الانضمام مع سدايا وسكاي في تطوير واعتماد المنتجات الرقمية المتقدمة، كما نسعى دائماً إلى تطوير تجربة الضيف عبر جميع قنواتنا الرقمية مع اعتماد نهج رقمي أولا، وسنعمل من خلال حلول التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على التحليق لمستوى مميز في التفاعل مع الضيوف.

من جهتهِ أكد الدكتور ماجد بن محمد التويجري، المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تستهدف إنشاء اقتصاد يركز على البيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي، ورسالتنا تتلخص في تعزيز قيمة البيانات من أجل تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وهذه الاتفاقية ستساعدنا في تنويع المجالات التي يمكن للمملكة من خلالها تطوير وتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي ومن أهمها النقل الجوي.

كما أعرب المهندس أيمن الراشد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، عن سعادته بالتعاون مع الناقل الوطني للمملكة من أجل تحسين تجربة العملاء باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف بحثت سبل التعاون في تطوير وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدى الخطوط السعودية، ومن أبرزها تزويد المجموعة بنظام "صوتك" المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص الذي سيساهم بلا شك في الارتقاء بتجربة ضيوف الخطوط السعودية. وأوضح المهندس الراشد أن سدايا وسكاي والخطوط السعودية سيتعاونون في تسخير التقنية وحلول معالجة اللغات الطبيعية عبر تطبيق "صوتك" الخاص بتحويل الصوت إلى نص في مختلف تطبيقات خدمة عملاء الخطوط السعودية المختلفة.

وكانت مجموعة الخطوط السعودية قد أعلنت عن كونها الراعي الاستراتيجي والناقل الرسمي للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي والمقامة في الرياض بمشاركة أكثر من 200 متحدث من 70 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم وأبرز المستثمرين وقادة ورؤساء الشركات التقنية ، وتؤكد مجموعة الخطوط السعودية من خلال مشاركتها في رعاية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على سعيها المستمر لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في كافة المجالات، ومنها تطلعات الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتبني أحدث الممارسات والحلول في عالم الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل خدمة لضيوف وموظفي الخطوط السعودية.

جدير بالذكر أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تستمر حتى 16 من سبتمبر2022م، في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض، وتقدم الخطوط السعودية لزوار القمة خصماً بمقدار 20% عبر برنامج عطلات السعودية باستخدام الكود "AI20" والتمتع بخيارات متعددة من الباقات.

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