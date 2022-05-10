· تهدف من خلالها خدمة منسوبي الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة

· جاء إطلاق الخدمة الجديدة في أول أيام معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دشنت الخطوط السعودية علامتها التجارية الجديدة "أعمال السعودية " المعنية بخدمة قطاع الأعمال، والتي تهدف من خلالها خدمة منسوبي الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والذين يتنقلون جواّ بشكل متكرر في رحلات عمل بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالمملكة، ويأتي ذلك في إطار دورها بالمساهمة في تنشيط القطاع التجاري ولمواكبة رؤية المملكة 2030، حيث خصصت فريقاً مختصاً يعمل على توفير كل ما يلبي احتياجاتهم من خلال تصميم برامج تناسب وتدعم جميع أعمالهم التجارية.

وجاء إطلاق الخدمة الجديدة في أول أيام معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، حيث تتفرع مهام الخدمة الجديدة لتشمل قطاع الأعمال داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى قطاع الأعمال للشركات المتخصصة والمعارض والمؤتمرات والمواسم، وسيتم توفير باقة من الخدمات تتمثل في خدمات وحلول التقنيات المتقدمة في التعامل المباشر، وكذلك برامج خدمات على الطائرة وفي المطارات، إلى جانب مركز العناية بالشركات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لما بعد البيع، علاوةً على برنامج ولاء الأعمال والذي سيقدم خدمات الأميال بالتكامل مع برنامج الفرسان.

وتطمح "السعودية" لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة والبرامج المتقدمة والتحالفات التجارية مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بما يساهم في تنشيط قطاع الأعمال في المملكة بإيجاد حلول وخدمات النقل الجوي عبر شبكة رحلاتها وكذلك من خلال الوجهات التي يصلها تحالف "سكاي تيم" العالمي، حيث تستهدف عبر "أعمال السعودية" تقديم الخدمات إلى جميع الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة في المملكة والتي يصل عددها قرابة مليوني كيان تجاري.

وتحرص "السعودية" على التواصل مع الشركات التي تبرم معها "السعودية للأعمال" اتفاقيات عبر البريد الإلكتروني (CORPORATE-SALES@saudia.com) بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية يتم من خلالها الترويج لأحدث خدماتها ومنتجاتها وكافة مستجداتها سواء فيما يتعلق بالوجهات الجديدة أو أسطول الطائرات الذي يشهد تنامياً، إلى جانب إحاطتهم بالتطوير المستمر لباقة الخدمات المقدمة للضيوف على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة.

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة "السعودية":

الخطوط الجوية العربية السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسّست عام 1945م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت الخطوط السعودية مؤخراً في أسطولها الذي يضم 144 طائرة عريضة وضيقة البدن، ولا يزيد متوسط عمره عن 6.5 سنوات، ما يجعله أحد أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

تشغل "السعودية" رحلات إلى 95 وجهة محلية وعالمية، منها 28 وجهة محلية على مستوى المملكة، وهي عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم الذي يضم 19 شركة طيران عالمية منذ العام 2012م.

وفي العام الماضي، استحقت الشركة جائزة "الطيران الأكثر تحسناً من قبل سكاي تراكس في العام 2021، وكانت فازت بنفس الجائزة في العام 2017م. وقد حازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، وعلى تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.saudia.com/

المركز الإعلامي:

المقر الرئيسي لمجموعة الخطوط السعودية

جدة 21231، المملكة العربية السعودية

البريد الإلكترونيmediacenter@saudia.com:

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أٌسيد كالو

مدير علاقات عامة

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