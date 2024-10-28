دشنت الخطوط السعودية أولى رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مدينة بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية والتي ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً في الاتجاه الواحد في رحلة مواصلة قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واحتفت بهذه المناسبة في صالة المغادرة بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة وانغ تشي مين والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني ومساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بالخطوط السعودية الأستاذ وائل باصفار، حيث تم تخصيص منصة خاصة وفريق عمل يضم ممثلين من كافة القطاعات التشغيلية وتم قص الشريط أمام بوابة المغادرة إيذاناً ببدء التشغيل إلى جانب توديع الضيوف بباقات الورود متمنين لهم رحلة سعيدة.

وتعتبر الدمام ثالث المحطات التي تنطلق منها رحلات "السعودية" إلى بكين بعد كل من جدة والرياض، حيث يبلغ إجمالي أعداد السعة المقعدية الأسبوعية بين المملكة وبكين بمعدل 1,310 مقاعد وبرحلات يبلغ معدلها 4 رحلات، فيما يتم التشغيل إلى المدينة الأخرى في الصين جوانزو انطلاقاً من الرياض وجدة وبسعة مقعدية أسبوعية يبلغ معدلها 1,966مقعد وبمعدل 6 رحلات، وقد خصصت "السعودية" للتشغيل إلى الصين طائرات من طراز بوينج B787 دريملاينر التي تتميز بالكفاءة التشغيلية العالية ومتطلبات الراحة وأحدث التقنيات بما يحقق للضيوف مستوىً متقدماً من الخدمة والرفاهية.

وبهذه المناسبة، بين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني أن تدشين الرحلات إلى العاصمة الصينية بكين يأتي بالشراكة الناجحة مع الناقل الوطني “السعودية”، ويترجم حرص مطارات الدمام على تنويع الوجهات الدولية لمطار الملك فهد الدولي بما يحقق تطلعات المسافر ويعزز تجربته؛ وأوضح أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لخطة تنمية الحركة الجوية الدولية، التي تهدف إلى استقطاب مزيد من شركات الطيران الجديدة وزيادة عدد الوجهات المباشرة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة الشرقية؛ حيث حقق مطار الملك فهد الدولي من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2024م أرقاما قياسية بنسبة نمو في أعداد المسافرين بلغت 16,2% مقارنة بالعام 2023م. واختتم الحسني مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من جميع شركاء النجاح لتحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أوضح الأستاذ وائل باصفار أن تدشين الرحلات من الدمام إلى بكين يأتي ثمرةً للنمط التشغيلي المرن والجديد للخطوط السعودية والذي يعتمد على محطتها الرئيسية جدة كمطار محوري تحقيقاً لإحدى أبرز ركائز خطتها الاستراتيجية، فيما يتم الاستفادة من المطارات الرئيسية الأخرى للرحلات المواصلة وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد وخدمة كافة شرائح الضيوف، ويدعم ذلك أسطولها الجوي الحديث والمتنامي والذي يعزز تجربة سفر الضيوف ويتجاوز تطلعاتهم.

يشار إلى أن "السعودية" قد حققت معدلات تشغيلية مميزة للتشغيل من المملكة إلى الصين، فمنذ بداية التشغيل إلى العاصمة بكين تم نقل أكثر من 84.89 ألف ضيف على متن 482 رحلة، فيما تم خلال الفترة يناير وحتى سبتمبر 2024 فقد نقلت "السعودية" 78.56 ألف ضيف بين المملكة وجوانزو بزيادة %19 عن نفس الفترة من عام 2023 وذلك على متن 413 رحلات بزيادة 23%.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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