الناقلة القطرية ستشغّل أيضاً 28 رحلة أسبوعياً إلى ماليه، 12 رحلة أسبوعياً إلى ميامي، و11 رحلة أسبوعياً إلى طوكيو خلال ذروة موسم الشتاء 2024-2025

القاهرة، مصر ــ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية 2024، عن إطلاق رحلات إضافية إلى عدد من الوجهات العالمية، والتي تشمل لندن في المملكة المتحدة، ماليه في المالديف، ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وطوكيو في اليابان، وذلك خلال موسم 2024-2025.

ومن جانبه، قال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "تعدّ الخطوط الجوية القطرية، بوصفها أفضل شركة طيران في العالم، الاختيار المفضل للمسافرين أثناء حجز عطلاتهم السنوية. وتأتي زيادة الرحلات الجوية خلال موسم العطلة الشتوية لتلبي الطلب المتزايد من قبل مسافرينا الكرام الذين يتطلعون لخوض تجارب سفر لا تنسى."

وأضاف السيد أنتينوري قائلاً: "تواصل الخطوط الجوية القطرية توطيد التزامها اتجاه سوق السفر في المملكة المتحدة. وتأتي زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى 56 رحلة، وهو عدد يتخطى عدد الرحلات التي تسيّرها أي من شركات الطيران الإقليمية، ليعزز ليس فقط العلاقات الراسخة بين الناقلة القطرية ومطار لندن هيثرو، وإنما أيضاً تحالفنا الاستراتيجي المميز مع الخطوط الجوية البريطانية، التي بدورها تسيّر رحلتين يومياً إلى الدوحة."

اعتباراً من 27 أكتوبر 2024، ستزيد الناقلة القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى لندن (LHR) من 49 إلى 56 رحلة أسبوعياً. وتأتي هذه الخطوة تلبيةً للطلب المتزايد من قبل المسافرين للسفر إلى لندن، حيث ستوفر الناقلة القطرية أكثر من 42,000 مقعداً أسبوعياً على كل من المسارين. ومع الرحلتين اليوميتين اللتين تشغلهما الخطوط الجوية البريطانية، الشريك التجاري للناقلة القطرية، سيصل عدد الرحلات اليومية بين لندن هيثرو والدوحة إلى 10 رحلات يومياً.

ويمكن للمسافرين من جميع أنحاء العالم وتحديداً أستراليا، الهند، نيجيريا، باكستان، المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة الاستفادة من الرحلات الجديدة للناقلة القطرية.

اعتباراً من 13 ديسمبر 2024، سترفع الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى ماليه (MLE) من 21 إلى 28 رحلة أسبوعياً. ويمكن للمسافرين من كافة أرجاء العالم بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة حجز رجلاتهم الجوية للاستمتاع عطلة أحلامهم في إحدى جزر المالديف الرائعة.

اعتباراً من 16 ديسمبر2024، ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى مدينة ميامي (MIA) من 10 إلى 12 رحلة أسبوعياً. يمكن للمسافرين من مدينة ميامي الرائعة الآن حجز عطلاتهم المميزة إلى العديد من وجهات الناقة القطرية بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند والفلبين.

اعتباراً من 14 فبراير 2025، ستعزز الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى طوكيو (NRT) ليصبح عددها 11 رحلة أسبوعياً بدلاً من سبع رحلات أسبوعياً. وأصبح بإمكان المسافرين من أوروبا وخارجها حجز رحلاتهم الجوية للاستمتاع بعطلة لا تضاهى في طوكيو.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية كسب نقاط أفيوس (Avios) على رحلاتهم الجوية فضلاً عن الاستمتاع بخصومات خاصة عند دفع قيمة التذاكر باستخدام خدمة الدفع (كاش + نقاط أفيوس)، أو عند استخدام أفيوس ماكس لدفع قيمة التذكرة كاملة باستخدام نقاط أفيوس (Avios). كما ويمكن للمسافرين استخدام نقاط أفيوس (Avios) في متاجر السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي، أو عند شراء باقات السفر المقدمة من قبل القطرية للعطلات، وغيرها العديد من المزايا.

ولا مناص من القول أن الخطوط الجوية القطرية، التي تعدّ مقياساً للتميز، تتربع عرش الصدارة في قطاع الطيران، حيث تسيّر رحلاتها الجوية إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. ويمكن للمسافرين حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية www.qatarairways.com أو عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالناقلة القطرية.

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