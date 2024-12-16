استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأسترالية، الوجهة السادسة للخطوط الجوية القطرية في أستراليا

الدوحة، قطر - تستعد الخطوط الجوية القطرية لاستئناف رحلاتها اليومية إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للناقلة القطرية وزيادة قدرتها التنافسية بما يخدم سكان كانبيرا والمسافرين من أستراليا.

وستنطلق الرحلات اليومية إلى كانبيرا عبر ملبورن إلى مطار حمد الدولي، مقر عمليّات الخطوط الجوية القطرية في الدوحة، والحائز على لقب أفضل مطار في العالم. ويقدّم المطار تجربة توقف بين الرحلات (ترانزيت) استثنائية مع إمكانية مواصلة الرحلات بسلاسة إلى أكثر من 170 وجهة عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية.

وعليه، ستنطلق الرحلات في ديسمبر 2025 على متن طائرة من طراز بوينج 777، والتي ستضم على متن درجة رجال الأعمال مقصورة كيوسويت الحائزة على جوائز عالمية، فضلاً عن خدمة Starlink للاتصال اللاسلكي بالإنترنت عالي السرعة مجاناً لجميع المسافرين.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أوقفت رحلاتها إلى كانبيرا خلال الجائحة العالمية. وبهذا، يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة لإعادة الربط الجوي بالمدينة وإقليم العاصمة الأسترالية والمناطق المحيطة بها.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسرنا إعادة تسيير رحلاتنا إلى كانبيرا؛ فهذه المدينة تمثل القلب السياسي النابض لأستراليا، وعليه تستحق أن تكون محط اهتمام كبرى شركات الطيران العالمية، وأنا فخور جداً بمساهمتنا في تحقيق ذلك. وسواء كان السفر لأغراض العمل أو الخدمات الحكومية أو الترفيه، فإن التزامنا اتجاه كانبيرا وأستراليا عموماً يعكس اهتمامنا بتعزيز المنافسة الصحية في السوق وتوفير خيارات أكبر للمسافرين."

وسلّط ستيفن بيرون، الرئيس التنفيذي لمطار كانبيرا، الضوء على أهمية استئناف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأسترالية؛ قائلاً: "تمثّل عودة رحلات الخطوط الجوية القطرية نقطة محورية بالنسبة لكانبيرا والمناطق المحيطة بها؛ حيث تتيح هذه الخدمة لما يزيد عن مليون مقيم إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، وتشجّع الزوار على استكشاف العروض الثقافية والتعليمية والسياحية التي تتميز بها كانبيرا."

وأضاف بيرون: "نعتقد أن توفير خيارات أوسع من شركات الطيران والوجهات سيجعل الأسعار أكثر تنافسية، كما أنه سيساهم في فتح آفاقٍ لا حدود لها أمام مجتمعنا، فضلاً عن تعزيز ربط مدينتنا بالعالم أجمع. فهذه الفرص تعزز مستوى الربط الجوي بما يدعم تقوية الروابط التجارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز السياحة واستقطاب الطلاب الدوليين إلى مدينتنا النابضة بالحياة".

ومن جانبه، صرّح السيد أندرو بار، رئيس وزراء إقليم العاصمة الأسترالية، أن إعلان اليوم بشأن استئناف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الدولية من كانبيرا (عبر ملبورن) يشكّل بداية مثلى لخمس سنوات حافلة بالفرص لقطاع السياحة.

وقال بار بهذا الخصوص: "يأتي هذا الإعلان في الوقت المناسب لدعم قطاع السياحة المحلية، حيث يمثل الربط الجوي عاملاً رئيسياً لتعزيز هذا القطاع. كما تشكل هذه الرحلات فرصة ممتازة لسكان كانبيرا الراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة إلى أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط".

وأردف بار: "إن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية يوفر فرصاً مهمة لتعزيز السياحة والتجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للأعمال على امتداد أنحاء منطقة كانبيرا. كما ستساهم هذه الخطوة في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تنمية اقتصاد السياحة ليصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي من الإنفاق السياحي بحلول عام 2030."

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق مبيعات خدمات فيرجن أستراليا الجوية الجديدة التي تربط سيدني وبريسبان وبيرث وملبورن بأكثر من 100 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية.

وتهدف الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية وفيرجن أستراليا، والتي ما تزال قيد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية، إلى تعزيز قدرة فيرجن أستراليا على المنافسة بقوة في سوق السفر الدولي، مما يوفر مزيداً من التنافسية، وتعزيز الربط الجوي، وإتاحة خيارات أوسع للمسافرين.

ويعكس هذا الإعلان الفوائد المتزايدة لهذه الشراكة؛ حيث سيحظى أعضاء نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وأعضاء برنامج الولاء فيرجن أستراليا الجوية "فيلوسيتي" للمسافر الدائم بفرص واسعة لكسب واستبدال النقاط على خدمات كانبيرا، إضافة إلى الاستفادة من المزايا المتبادلة لاستخدام صالات المسافرين.

وتواصل الخطوط الجوية القطرية تعاونها الوثيق مع فيرجن أستراليا لاستكمال الموافقات التنظيمية المتعلقة بهذه الشراكة.

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