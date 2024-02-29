الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى لشبونة – البرتغال

الناقلة القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية تعزز جدول رحلاتها الجوية لصيف 2024 إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، منها 50 في أوروبا

سيتمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية في لشبونة من مواصلة رحلاتهم إلى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية عبر مطار حمد الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة ــ يسرّ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن استئنافها لرحلاتها الجوية إلى مدينة لشبونة في البرتغال وذلك في إطار تعزيز شبكة وجهاتها العالمية لعام 2024 والتي تضم أكثر من 170 وجهة. وستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر أربع رحلات أسبوعياً إلى العاصمة البرتغالية على متن طائرة من طراز بوينغB787-8 ، وذلك اعتباراً من 6 يونيو 2024.

وتُعدّ العاصمة البرتغالية نقطة انطلاق مثالية للمسافرين الراغبين في استكشاف ما يقدمه هذا البلد المميز من معالم ومواقع تاريخية فريدة من نوعها. حيث يمكن للمسافرين من محبي المغامرات استكشاف مدينة سينترا التي تعود للقرون الوسطى والتي تضم قصر كوينتا دي ريجاليرا، المصنّف كموقع للتراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين زيارة قصر بينا الوطني الذي يبعد مسافة رحلة بالقطار عن لشبونة، حيث يشتهر هذ القصر بألوانه الرائعة المستوحاة من النباتات الغريبة المحيطة به.

وقال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "يسّرنا الإعلان عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة لشبونة ضمن الخطط المستمرة لتنمية شبكة وجهات الناقلة القطرية في أوروبا. فبفضل هذه الرحلات سيتمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية الآن من استكشاف كل من قطر والبرتغال فضلاً عن إمكانية مواصلة رحلاتهم إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط الذي يقدم للمسافرين أفضل تجربة تسوق في السوق الحرة القطرية و أفضل صالات للمسافرين في المنطقة."

ويمكن للمسافرين الذين يرغبون في خوض مغامرة بعيداً عن أجواء المدينة الصاخبة زيارة كَشكايِش، البلدة المعروفة أيضاً باسم "بورتوغيزا ريفييرا" والتي تعد وجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية، وخاصةً الركمجة والتزلج الشراعي. كما يمكن لزائري هذه البلدة الرائعة تذوق أشهى المأكولات البحرية اللذيذة والتمتع بالمناظر الخلابة للمحيط الأطلسي.

وفيما يتعلق بمسافري الخطوط الجوية القطرية من البرتغال، فستمكنهم الرحلات الجوية الجديدة من اكتشاف مناطق جديدة في العالم وذلك عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية. كما ستساهم هذه الرحلات المضافة إلى جدول الرحلات الصيفية للناقلة القطرية في توفير خيارات للسفر الدولي من أوروبا، عبر لشبونة، إلى قارتي أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى شبه القارة الهندية وذلك عبر شبكة وجهات الناقلة الوطنية لدولة قطر والتي تضم أكثر من 170وجهة عالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية تهدف إلى جعل مدينة الدوحة وجهة سياحية مميزة لفترة التوقف بين الرحلات، حيث تقدم "اكتشف قطر" خمسة خيارات مميزة للمسافرين على شبكة وجهات الناقلة القطرية التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية، وهم كالتالي:

· الباقة العادية: تقدم إقامة في فنادق ذات تصنيف أربع نجوم

· باقة بريميوم: تقدم إقامة في فنادق ذات تصنيف خمس نجوم

· باقة بريميوم مع إمكانية الدخول إلى الشاطىء: تقدم إقامة في فنادق ذات تصنيف خمس نجوم مع إمكانية الدخول إلى شاطئ Doha Sands ، في منطقة الخليج الغربي

· الباقة الذهبية: تقدم إقامة في الفنادق الفاخرة ذات تصنيف خمس نجوم مع وجبة الفطور

· الباقة الشاملة: تقدم إقامة في فنادق ذات تصنيف خمس نجوم مع وجبة الفطور مع إمكانية الدخول إلى شاطئ Doha Sands، في منطقة الخليج الغربي

وتُمكّن جميع باقات التوقف المسافرين من الاستفادة القصوى من وقتهم في قطر من خلال تخصيص 24 مكتباً لتسجيل الدخول. حيث يمكن للمسافرين أيضاً الاستعانة بهذه المكاتب للحصول على خيارات إضافية بما في ذلك خدمة المساعدة في المطار والتنقل وحجز الجولات والتجارب السياحية مثل جولات المدينة والصحراء لتعزيز إقامتهم في قطر.

ومن الجدير ذكره أنه بإمكان أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الحصول على نقاط أفيوس على جميع الرحلات. كما ويمكنهم الاستفادة من توفير أكبر عند دفع ثمن الرحلات باستخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم مع العملة النقدية أو من خلال أفيوس ماكس عند دفع 100٪ من السعر باستخدام نقاط أفيوس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء إنفاق نقاط أفيوس عند التسوق أوتناول الطعام في السوق الحرة القطرية، وعند شراء الباقات الحصرية المقدمة من القطرية للعطلات، فضلاً عن ترقيات درجة السفر وغيرها المزيد.

ويمكن للمسافرين إلى لشبونة حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية : www.qatarairways.com

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عن الخطوط الجوية القطرية

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم 2023" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما وحصلت أيضاً على جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022) ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ"أفضل مطار في الشرق الأوسط". وكان قد حصد جائزة "أفضل مطار في العالم" لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.