الدوحة، قطر ــ تستأنف الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية، عملياتها التشغيلية إلى دولة مالطا بأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة لتعزز شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في أوروبا لتضم بذلك ما يقارب الـ50 وجهة.

وفي هذا السياق، يمكن للمسافرين من أستراليا والصين والهند واليابان والفلبين، الذين يبحثون عن اجازة ليستمتعوا بمياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية، أن يحجزوا تذاكر سفرهم ابتداءً من الآن، وأن يخططوا لعطلتهم الصيفية مع الخطوط الجوية القطرية للسفر عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية لعام 2024، إلى مطار مالطا الدولي وزيارة العاصمة فاليتا التي تعدّ أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى إمكانية زيارة الجزر الشقيقة لمالطا: جوزو وكومينو.

فضلاً عن ذلك، يمكن للمسافرين من مالطا الاستفادة من شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية، بما في ذلك أستراليا حيث تشغل حالياً 42 رحلة أسبوعياً. كما وستعزز الشراكة المقترحة من الخطوط الجوية القطرية مع فيرجن أستراليا، في انتظار الموافقة التنظيمية النهائية، الربط الجوي.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسرّ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن استئناف رحلاتها الجوية إلى دولة مالطا، والتي تمثل إضافة حيوية إلى شبكة وجهاتنا في أوروبا. ولا مناص من القول أن دولتي قطر ومالطا تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، لذلك فإن إعادة تشغيل رحلاتنا الجوية في البلاد سيساهم في تعزيز هذه العلاقات."

وتابع المهندس المير قائلاً: "نحن فخورون بأن نقدم باستمرار لعملائنا من مختلف أنحاء العالم، لا سيما المغامرين والمسافرين بغرض الترفيه، وجهات جديدة لزيارتها واستكشافها. وتقدم مالطا لزوارها مزيجاً مميزاً من التجارب التي لا تنسى حيث تمتلك العديد من المواقع والمعالم السياحية التاريخية والثقافية، والمغامرات والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى المدن التي اتخذت كمواقع تصوير لأفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية - كل ذلك على خلفية البحر الأبيض المتوسط اللازوردية."

ومن الجدير ذكره أن مدينة فاليتا، عاصمة مالطا الشهيرة بطابع عصر النهضة والتي تتميز بكونها أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، تعتبر بحد ذاتها متحف في الهواء الطلق. حيث ينبض وسط المدينة بالحياة مع الهندسة المعمارية الباروكية والحياة الليلية المعاصرة، مع شوارع يعود تاريخها لأكثر من 450 عاماً.

وانطلاقاً مما سبق، تقدم مدينا، العاصمة القديمة لمالطا، رحلة استثنائية عبر تاريخها الممتد لأكثر من 4000 عام وحضارتها التي تميزت بمزيج من الهندسة المعمارية التي تميزت به العصور الوسطى والروكوكو. وتجدر الإشارة إلى أن مدينا كانت موقع تصوير "King’s Landing" في مسلسل Game of Thronesالذي يعدّ أحد أشهر المسلسلات التلفزيونية على الإطلاق.

جدول الرحلات إلى مالطا (MLA):

يومي الأربعاء والجمعة (بالتوقيت المحلّي):

· الدوحة (DOH) إلى مالطا (MLA) رقم الرحلة QR381 المغادرة: 02:05 الوصول 06:45

· مالطا (MLA) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة QR382 المغادرة: 10:15 الوصول 16:20

يومي الإثنين والسبت (بالتوقيت المحلّي):

· الدوحة (DOH) إلى مالطا (MLA) رقم الرحلة QR383 المغادرة: 08:45 الوصول 13:25

· مالطا (MLA) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة QR384 المغادرة: 17:05 الوصول 23:10

ويمكن للمسافرين حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية www.qatarairways.com أو عبر تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوّال.

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