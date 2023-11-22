تعزز شبكة SD-WAN من سيتا الاتصال والأمن والكفاءة التشغيلية عبر المكاتب والوجهات الدولية للخطوط الجوية القطرية

الدوحة: أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية شراكة مع شركة سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للشبكة العالمية لشركة الطيران من خلال حلول خدمات الوصول الآمن (SASE) المتطورة التي تساهم في توفير أعلى مستويات الاتصال والكفاءة التشغيلية والأمن.

وستعتمد شركة سيتا أحدث حلولها من خلال تطبيق شبكة SD-WAN (شبكة الاتصالات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات)، SITA Connect Go كجزء من عملية التحول، والتي توفر وصولاً سريعاً وقابلاً للتطوير، وآمناً إلى أنظمة وتطبيقات شركات الطيران، وذلك من خلال ربط محطات البنية التحتية الخارجية والمطارات بالبنية التحتية السحابية الهجينة للخطوط الجوية القطرية، ومع أنظمة شركات الطيران الشريكة.

وتعتبر الخطوط الجوية القطرية من أوائل شركات الطيران على مستوى العالم التي تتبنى حل شبكة SD-WAN من سيتا. ويعتبر SITA Connect Go حلاً مصمماً بشكل خاص لقطاع النقل الجوي. وتم تطوير هذا الحل بالشراكة مع Versa Networkالشركة الرائدة المعروفة في مجال خدمة الوصول الآمن، حيث تقدم حلولاً قائمة على البرمجيات لتسمح لشركات الطيران، وخدمات المناولة الأرضية، والمستأجرين بالاستفادة من التحول الرقمي بالسرعة التي تناسبهم.

ومن خلال حلول شبكة سيتا ستحقق الخطوط الجوية القطرية فوائد استراتيجية كبيرة تشمل:

خفض التكاليف التشغيلية من خلال توفير خدمات الاتصال السريعة والعمليات السلسة

عرض نطاق ترددي ذو سعة أعلى مع أنواع اتصال متعددة تتم إدارتها مركزياً مع رؤية شاملة لأداء الشبكة

ستوفر بوابات SD-WAN التوافق مما يضمن الانتقال السلس إلى بنية الشبكة الجديدة والمرونة اللازمة للابتكار مع المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة التي تعمل على تحسين تجارب المسافرين

وقال السيد سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لدى الخطوط الجوية القطرية: "تحرص الخطوط الجوية القطرية على تطبيق أحدث الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز عملياتها اليومية من خلال الالتزام بتوفير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية وآمنة، ما يؤدي إلى الحفاظ على ريادتها العالمية في قطاع الطيران. كما نلتزم بمواصلة جهودنا نحو تطوير خدماتنا الاستثنائية الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الراحة والارتقاء بتجارب المسافرين عبر شبكتنا العالمية، فضلاً عن تطبيق أحدث الابتكارات والأنظمة التي تساهم في رسم ملامح مستقبل القطاع".

وقال هاني الأسعد، رئيس شركة سيتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، الشركة الرائدة في قطاع الطيران، والمعروفة بالتزامها بالابتكار والتميز. إن البيانات والاتصالات بمثابة العمود الفقري لصناعتنا، مع ضمان السرعة، الأمن، والاتصالات الموثوقة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لتحسين عمليات شركات الطيران، والارتقاء بتجارب المسافرين. إن هذه الشراكة تمثل علامة بارزة في تطور تكنولوجيا السفر الجوي، وتجسد التزامنا بتطوير قطاعي السفر والنقل من خلال الحلول المتطورة."

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