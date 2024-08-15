بغداد: جددت الخطوط الجوية العراقية اتفاقية الشراكة مع سيتا، الشركة الرائدة عالمياً في تزويد حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي، وذلك للحفاظ على سجلها الحافل في أنظمة إدارة الركاب والأمتعة، مما يعزز تجربة السفر على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، وشركات الطيران الشريكة.

وتحرص الخطوط الجوية العراقية على تسريع عملية معالجة الركاب والأمتعة في مطاري بغداد والبصرة، باستخدام نظام SITA Flex Hybrid، مما يوفر للموظفين وصولاً سريعاً وآمناً إلى أنظمة وتطبيقات شركات الطيران، وذلك من خلال البنية التحتية السحابية، والتي تتميز بالمرونة العالية، والقابلية للتوسع لتلبية الطلب المتقلب.

كما تعزز الخطوط الجوية العراقية من قدراتها في إدارة تتبع الأمتعة من خلال برنامج SITA Bag Manager Online، والذي يتتبع رحلة كل حقيبة يتم تحميلها على متن طائرة، أو وحدة تحميل، أو عربة، ويقوم بمطابقة كل حقيبة مع الركاب المغادرين، مع تتبعهم في الوقت الفعلي في جميع أنحاء المطار، والتأكد من تحميل كل حقيبة على الطائرة الصحيحة، وهو ما يوفر راحة البال للركاب، ويسمح للموظفين بالتركيز على المهام الأكثر تعقيداً.

فيما يعمل نظام عرض المعلومات من سيتا (SITA Information Display System) على تحديث عرض الأنظمة الخاصة بشركات الطيران، من خلال واجهة أنيقة تبقي الركاب على اطلاع تام بالتحديثات التلقائية اللحظية، والتي تتناول أي تغيير في مواعيد مغادرة الرحلة أو وصولها.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل: "تلتزم الخطوط الجوية العراقية بتقديم حلول متقدمة لتعزز عملياتها اليومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية وأمانًا، وهو ما يضمن ريادتنا العالمية في قطاع الطيران. كما نتعهد بمواصلة جهودنا لتطوير خدمات استثنائية تهدف إلى توفير أعلى مستويات الراحة، وتعزيز تجارب الركاب عبر شبكتنا العالمية. كما أننا ملتزمون بتطبيق أحدث الابتكارات والأنظمة التي تساهم في تشكيل مستقبل الصناعة".

وقال هاني الأسعد، رئيس شركة سيتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التعاون مع الخطوط الجوية العراقية، الشركة الرائدة في قطاع الطيران، والمعروفة بالتزامها بالابتكار والتميز. إن البيانات والاتصالات هي بمثابة العمود الفقري لصناعتنا، مع ضمان السرعة، لذا تعد الاتصالات الآمنة والموثوقة أمراً بالغ الأهمية لتحسين عمليات شركات الطيران، وتحسين تجربة الركاب. وتمثل هذه الشراكة علامة بارزة في تطور تكنولوجيا السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجسد التزامنا بتحويل السفر والنقل من خلال الحلول المتطورة".

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