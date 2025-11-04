الإمارات – دبي: أعادت الخطوط الجوية التركية، الخطوط التي تسافر إلى أكبر عدد من الدول عالميًا، التأكيد على مكانتها الرائدة من خلال إتمام صفقة تمويل مميزة مع بنك الصين، تم ترتيبها بواسطة بنك الصين – فرع تركيا.A.Ş وتبلغ قيمة التسهيلات المالية، الممتدة على خمس سنوات، 2.9 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 412 مليون دولار أمريكي). ويهدف هذا التمويل إلى دعم المبادرات الاستراتيجية للخطوط الجوية، بما في ذلك توسيع أسطول الطائرات، وتعزيز نمو الأعمال، وتطوير مرافق جديدة، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في مطار إسطنبول.

تشكل هذه الصفقة خطوة هامة في مسار الخطوط الجوية التركية نحو تنويع مصادر تمويلها، وتعكس التزامها المتواصل بتحقيق نمو مستدام وشامل على المستوى العالمي. وقد تم تنسيق عملية التمويل من قبل بنك الصين – فرع تركيا، وبنك الصين فرع ماكاو كجهة مقرضة، مما يعكس تعزيز التعاون المالي بين تركيا والصين، ومما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

وفي تعليقه على نجاح الصفقة، قال أ.د. مراد شيكر، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "يسرّنا تعزيز تعاوننا مع بنك الصين من خلال هذه الصفقة التمويلية الهامة. ومع مواصلة الخطوط الجوية التركية لمسار النمو المستدام والتوسع العالمي، فإننا نُقدّر الثقة والشراكة التي تجمعنا بمؤسسات دولية رائدة مثل بنك الصين. ويُجسّد هذا التعاون خطوة هامة لتعزيز المركز المالي للخطوط الجوية التركية، كما يسهم أيضاً في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية الأوسع بين تركيا والصين."

تعكس هذه الصفقة الرؤية الاستراتيجية للخطوط الجوية التركية والتى تهدف إلى تبنّي حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تدعم أهدافها طويلة الأمد في مجال الاستدامة. كما تؤكد الخطوط الجوية التزامها بمواصلة تطوير استراتيجيتها المالية من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مرموقة، بما يعزز مكانتها الريادية في صناعة الطيران العالمية ، ويدعم خططها لتوسيع أسطولها وشبكة وجهاتها ضمن مسيرتها لتحقيق أهدافها المئوية لعام 2033.

تأسست الخطوط الجوية التركية في العام 1933 بأسطول مكوّن من خمس طائرات، وتنتمي اليوم لعضوية تحالف "ستار ألاينس"، وتضم أسطولاً من 485 طائرة (للركاب والشحن)، وتسيّر رحلاتها إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 محلية في 131 دولة.

تأسس تحالف "ستار ألاينس" عام 1997 كأول تحالف طيران عالمي فعلي، وانطلق من وعد بتوفير شبكة واسعة، واعتراف عالمي، وخدمة مريحة للمسافرين حول العالم.

