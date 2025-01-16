تعمل الخطوط الجوية التركية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم على تعزيز الوصول الى المزيد من الوجهات عبر أفريقيا، حيث تقوم بتسيير رحلات إلى 64 وجهة في القارة، وتستأنف رحلاتها إلى بنغازي اعتبارًا من 14 يناير 2025. ستقوم الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلاتها إلى بنغازي من خلال استخدام طائرات من طراز B737-78D، مع تقديم ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

وقال بلال إكشي،الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية: "تستمر الخطوط الجوية التركية بمواصلة مهمتها المتمثلة بربط القارات وهذه المرة في بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا. نعبر عن سعادتنا بإعادة استئناف الرحلات إلى المدينة التي نتشارك معها روابط تاريخية. كما نتوقع أن تسهم الاستثمارات الضخمة في المنطقة إلى تعزيز إمكانيات السياحة والتجارة في القارة، من ناحيتها ستواصل الخطوط الجوية التركية تنويع قنوات الوصول التي تربط أفريقيا ببقية أنحاء العالم وذلك تماشياً مع تطور ظروف السوق وزيادة الطلب.

يمكن للمسافرين على متن الخطوط الجوية التركية شراء تذاكرهم بحلول 15 فبراير2025 ليتمكنوا من السفر من إسطنبول إلى بنغازي حتى 20 مارس 2025 بأسعار مميزة تبلغ 349 دولارًا أمريكيًاو 249 دولارًا أمريكيًا للسفر من بنغازي إلى إسطنبول. تتوفر الأسعار الترويجية فقط على الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية وقد تختلف في الوكالات ومكاتب البيع .

جدول الرحلات :

رقم الرحلة الانطلاق العودة الايام المغادرة الوصول TK 641 14.01.2025 27.03.2025 .2.4..7 اسطنبول 09:15 10:50 بنغازي TK 642 14.01.2025 27.03.2025 .2.4..7 بنغازي 12:50 16:10 اسطنبول

*جميع الاوقات تتبع التوقيت المحلي

تشغل الخطوط الجوية التركية رحلات إلى 352 وجهة في 131 دولة، وتواصل تعزيز اتصالها السلس من خلال وجهات جديدة، مع تقديم خدمة عالمية فريدة. للمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية التركية وجداول رحلاتها، يرجى زيارة موقع www.turkishairlines.com أو الاتصال على الرقم 444 0 849، أو التواصل مع أي مكتب مبيعات تابع للخطوط الجوية التركية.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

للمزيد من المعلومات عن الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.turkishairlines.com أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدإن، وإنستجرام.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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