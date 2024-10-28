

وقعت شركة الخدمات الهندسية المتحدة، ذراع الحلول الهندسية لمجموعة محمد البرواني، اتفاقية مع مجموعة كيروي الصينية، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع معدات النفط والغاز، لإنشاء مصنع مشترك في سلطنة عُمان. وستقوم هذه المنشأة الجديدة بتصنيع معدات النفط والغاز لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز سلسلة التوريد ودعم مشاريع الطاقة المحلية.

حيث تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات الممتدة بين المجموعتين والتي تقدر بحوالي عقد من الزمن، كما أنها تؤكد عمق الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وحول أهمية الشراكة، قال المهندس سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الهندسية المتحدة: " تمثل هذه الشراكة إنجازًا مهمًا في تاريخ علاقتنا مع مجموعة كيروي، ونحن على ثقة بأن حلولنا الهندسية المبتكرة ستضفي لشريكنا ميزة تنافسية في تصنيع معدات النفط والغاز. حيث تركز هذه الاتفاقية إلى تطويع الابتكار لتحقيق النمو في قطاع الطاقة في مختلف دول منطقة الخليج العربي، كما أنها ستسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان ونقل المعرفة للمنطقة."

وتتمتع شركة الخدمات الهندسية المتحدة بخبرة تتجاوز ال40 عامًا في تقديم حلول عالية الجودة للسوق المحلية والأسواق الإقليمية، في حين تمتد خبرة كيروي لأكثر من 15 سنة في مجال تسليم منصات الحفر المتطورة ومعدات النفط والغاز المهيّئة لتضارئيس وأنواء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤكد المشروع المشترك الأخير التزام الشركتين بدعم البنية الأساسية للطاقة في المنطقة من خلال الاستفادة من الخبرة الممتدة التي تتمتع بها الشركتين. كما أنه من المتوقع أن يدعم المصنع الجديد الطاقة الإنتاجية المحلية، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة، ونمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.

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