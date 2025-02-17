دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاون بين قطاع الخدمات المصرفية للأعمال و"نيو بايNEO PAY"، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية سريعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق حل تمويلي خاص بنقاط البيع، المصمم خصيصاً لدعم التجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يتعاملون مع "نيو باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمهد هذه المبادرة الطريق للتجار لتلبية متطلبات معالجة المدفوعات وكذلك متطلبات التمويل من منصة "نيو باي". ويعد إطلاق حل التمويل هذا جزءاً من التزام المشرق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلة نموها وتعزيز تنافسيتها في سوق اليوم الديناميكي.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال فيبور مندادا، الرئيس التنفيذي لنيو باي: "يسرنا تقديم حل تمويل نقاط البيع، المصمم ليتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خيارات التمويل بطريقة سهلة ومرنة. ويمكن للتجار الآن بفضل هذا الحل الوصول إلى تمويلات سريعة وسهلة، وتعزيز مبيعاتهم من خلال تحسين التدفق النقدي. كما يمثل إطلاق هذا الحل إنجازاً مهماً يعكس التزام نيو باي بتمكين التجار بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في سوق سريعة التطور".

وسيتمكن التجار بفضل حل التمويل الجديد هذا من الوصول بسرعة إلى التمويل بناءً على بيانات مبيعاتهم، ما يقلل الحاجة إلى العمليات التي تستغرق وقتاً طويلاً للموافقة على القروض، أو العمليات التقليدية للتحقق من الجدارة الائتمانية، ويزيد من الاستقرار المالي. ومع ربط عمليات سداد التمويل بالمبيعات، سيتمكن التجار من ضمان أن تتوافق الأقساط المنتظمة لسداد قروضهم مع إيراداتهم، مما يقلل من الضغوط المالية خلال الفترات التي تتراجع فيها المبيعات. وسيتيح حل التمويل الجديد الوصول إلى رأس المال العامل لتمويل احتياجات المخزون أو التسويق أو التوسع، ما يساعد الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم على الاستفادة من فرص النمو دون انتظار الموافقات التي ترتبط بالقروض التقليدية.

بدوره، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة NEO BIZ في المشرق: "دعمت نيو باي والخدمات المصرفية للأعمال في المشرق الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تزويدها بحلول مخصصة للتجار ومجموعة منتجات الخدمات المصرفية للأعمال، لأكثر من عقد من الزمان. ونحن نهدف من هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز دعمنا للتجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر عبر تزويدهم بحلول تمويل مرنة وبأسعار معقولة لنقاط البيع. وتتيح لنا قدرات التمويل الرقمية الرائدة في السوق التي توفرها الخدمات المصرفية للأعمال في المشرق، تقديم موافقات فورية مبدئية على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن توافر التمويل في الوقت المناسب لتلبية احتياجات أعمالهم. ويتيح برنامج التمويل المرن هذا للتجار زيادة مبلغ القرض بما يتماشى مع نمو مبيعاتهم وخططهم للتوسع. ونحن متحمسون جداً لهذه الشراكة لأنها تساهم بتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات".

هذا ويتماشى إطلاق حل التمويل الجديد للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع سعي المشرق ليصبح المؤسسة المالية الأكثر تقدماً في المنطقة، مما يمكنه من تقديم حلول مبتكرة لجميع عملائه.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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