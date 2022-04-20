ستعمل "الحمرا" على استقطاب تجارب ومرافق مجموعة الضيافة الألمانية "دويتشه للضيافة" للمرة الأولى إلى رأس الخيمة عبر تقديم علامتي "شتيجنبرجر ريزيدنسز" و"ماكس" التابعتين للمجموعة

"الحمرا" شريك داعم لاستراتيجية الوجهة السياحية المستدامة في رأس الخيمة وتحرص على إثراء أنماط الحياة ودعم استثمارات ومشاريع الضيافة والترفيه في الإمارة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تعمل "الحمرا"، شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة، على تعزيز دعمها لقطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة، وذلك عبر توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة إدارة مرافق الضيافة الألمانية الشهيرة، "دويتشه للضيافة".

وتمهد اتفاقية الشراكة الجديدة طريق علامات الضيافة الألمانية لتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى، بما يقود إلى إثراء خدمات وعروض الضيافة التي تقدمها الإمارة للسياح من شتى أرجاء العالم. وستعمل "الحمرا" على افتتاح "شقق الحمرا السكنية" و"فندق قرية الحمرا" في إطار اتفاقية تفويض ليحمل كلا العقارين علامتي "شتيجنبرجر ريزيدنسز" و"ماكس" التابعتين لمجموعة "دويتشه للضيافة"، وذلك بعد إجراء عمليات تجديد شاملة على كلا العقارين.

وفي هذا السياق، قال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ "الحمرا": " منذ تأسيسها، وجهت ’الحمرا‘ تركيزها نحو إثراء المشهد العقاري في إمارة رأس الخيمة، والمساهمة في تطوير بنيتها التحتية لقطاع الضيافة لتلبية تطلعات الضيوف من شتى أرجاء العالم. وباعتبار النشاط السياحي اليوم أحد المقومات الرئيسية للاستراتيجية التنموية في إمارة رأس الخيمة، نحرص على تأسيس أصول متطورة في قطاع الضيافة بالشراكة مع لاعبين عالميين في القطاع لتقديم أفضل التجارب في الإمارة ووضعها في متناول السياح من شتى أرجاء العالم، إلى جانب استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى رأس الخيمة لتطوير منظومتها الاقتصادية بالكامل".

وأضاف: "نرحب بمجموعة ’دويتشه للضيافة‘ في إمارة رأس الخيمة. ولاشك أن شراكاتنا مع رواد قطاع الضيافة حول العالم تقدم مؤشراً قوياً على جاذبية رأس الخيمة كمركز مزدهر لمزاولة الأعمال وسمعتها المتنامية كوجهة رائدة للسياحة. كما نواصل تسجيل عدد متزايد من السياح الدوليين بالإضافة إلى الضيوف المقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات لخوض أفضل التجارب في أصول الضيافة المنتشرة في الإمارة. وتأتي خطوة إعادة افتتاح هذه العقارات في وقت مثالي مع تصاعد وتيرة النشاط السياحي في الإمارة وتخفيف القيود المفروضة على قطاع السفر والمرتبطة بجائحة ’كوفيد-19‘".

وستحمل "شقق الحمرا السكنية" علامة جديدة وهي "شتيجنبرجر ريزيدنسز" وستضم 143 شقة سكنية، تتنوع بين الاستوديو إلى منازل البنتهاوس المؤلفة من خمس غرف نوم. وبإطلالات خلابة على نادي الحمرا للجولف المميز الذي يضم 18 حفرة، ومياه الخليج العربي الفيروزية، ستقدم هذه الوجهة للزوار وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه.

وسيحمل "فندق قرية الحمرا" علامة "ماكس" التابعة لمجموعة "دويتشه للضيافة"، وسيضم 219 غرفة وجناح تنتشر ضمن 52 فيلا، إضافة إلى العديد من مرافق الترفيه العائلية، والمطاعم ومقهى مميز بطراز أوروبي.

ويقع كلا الفندقين في "قرية الحمرا" الحائزة على العديد من الجوائز، وتعتبر المجمع السكني والسياحي المتكامل الوحيد في دولة الإمارات وشيدته "الحمرا". كما تحتضن "قرية الحمرا" فنادق متميزة على غرار والدورف أستوريا رأس الخيمة؛ وريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا؛ ومنتجع وشاطئ سوفيتيل الحمرا رأس الخيمة المرتقب. ومن المرافق الأخرى نادي الحمرا للجولف، الذي يستضيف جولة "دي بي ورلد" للجولف؛ ومرسى ونادي الحمرا لليخوت؛ ومساحة للعمل المشترك؛ ومدرسة دولية؛ ومركز للتسوق؛ وعدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقاً عالمية متنوعة، إضافة إلى العديد من المرافق الأخرى.

وتعتبر رأس الخيمة إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد اليوم أسرع وجهات السياحة والاستثمار نمواً في الدولة، وتتمتع بطقس مشمس على مدار العالم يجعلها خياراً مثالياً للاستمتاع بمعيشة هادئة، ووجهة مميزة لعطلات نهاية الأسبوع من الإمارات الأخرى، وخياراً مثالياً لجميع سكان دولة الإمارات وزوارها لقضاء العطلات الطويلة.

وبفضل تاريخها الذي يعود لنحو 7 آلاف عام، تتواجد في إمارة رأس الخيمة مجموعة من المواقع الثقافية المميزة، والمساجد والقلاع القديمة، إلى جانب قرية تاريخية. كما تقدم أيضاً بيئة منافسة وجذابة لمزاولة الأعمال وتضم أكثر من 16 ألف شركة مسجلة.

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