مدينة الكويت - أعلنت شركة الحمراء العقارية عن رعايتها البلاتينية ومشاركتها في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الخليج الثاني للمباني الخضراء الذي يعقد في فندق راديسون بلو الكويت خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير 2025، تحت رعاية القائمة بأعمال مدير عام الهيئة العامة للبيئة، المهندسة سميرة الكندري.

تأتي رعاية الحمراء لهذا الحدث البارز تأكيداً لدورها الريادي في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز ممارسات الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة، وتعكس هذه المشاركة التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه تحقيق رؤية الكويت 2035، وسعيها لتقديم حلول مبتكرة تُسهم في بناء مستقبل مستدام. سيشهد المؤتمر مشاركة خبراء عالميين ومعماريين ومصمّمين ومخطّطين وباحثين بارزين لمناقشة دمج تقنيات البناء الأخضر والتنمية المستدامة، في حين ستركّز أجندة المؤتمر على تمكين المدن والمجتمعات من خلال التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجدّدة.

يتضمن البرنامج تنظيم ورش عمل تهدف إلى تزويد المشاركين بالأساليب والأدوات اللازمة لتطوير المشاريع، كما ستُعقد اجتماعات مائدة مستديرة تتضمن مناقشاتٍ هادفة لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي يواجهونها، مع التركيز على تعزيز علاقاتهم وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر.

سيشهد المؤتمر عقد جلسات حوارية يشارك فيها خبراء على مستوى رفيع، تمثّل منصات عصرية لاستكشاف حلول الطاقة المتجدّدة والتخطيط الحضري المستدام والأدوات المبتكرة لمعالجة التحديات البيئية الملحّة. وتسلّط مشاركة الحمراء الضوء على ريادتها في تبني الممارسات الخضراء وتفانيها في الحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الرعاية، أعرب مدير قسم التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء، عبد العزيز محمد الضويحي، عن فخره بدعم المؤتمر، قائلاً "تتشرف الحمراء بأن تكون الراعي البلاتيني لمؤتمر ومعرض الخليج للمباني الخضراء الذي تتوافق أهدافه مع قيمنا في مجالي الاستدامة والابتكار. فنحن نعتز بتطوير المنشآت المتميزة التي تمتثل لأعلى معايير الاستدامة في الكويت، وعلى مستوى منطقة الخليج. نحن حريصون على المشاركة في مثل هذه المبادرات انطلاقاً من حرصنا على تقليل أثر عملياتنا على البيئة، وتعزيز أنظمة الطاقة المتجدّدة، وترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال العمارة المستدامة".

تلتزم شركة الحمراء العقارية على تنفيذ المبادرات الرائدة لترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال المساهمة في نشر الوعي حول هذه المفاهيم، وتعزيز الابتكار في مجال الهندسة المعمارية؛ وتتبنى الشركة ممارسات البناء الأخضر، والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة. كذلك، تسعى الشركة لتشكيل مستقبلٍ يتكامل ويتناغم فيه التصميم الحديث والمسؤولية البيئية. ويعكس هذا الالتزام رؤية الشركة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز دورها كمستثمرٍ ومطوّرٍ يسهم في تطوير القطاع العقاري، من خلال خدماتٍ ومرافق حصرية ومتميّزة تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمعات التي تعمل فيها.

-انتهى-

#بياناتشركات