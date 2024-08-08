عمّان، الأردن: أعلنت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن نتائجها المرحلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 حزيران 2024.

في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت الإيرادات الأساسية للمجموعة بنسبة 10% (10% بالعملة الثابتة) لتصل إلى 1.569 مليار دولار (مقارنة بالنصف الأول من عام 2023: 1.427 مليار دولار)، محققة تقدماً ممتازاً انعكس في نمو جميع قطاعات الأعمال الثلاثة، لمواصلة تعزيز مكانتها للمستقبل. وقد أصبحت الحكمة بين أكبر ثلاثة مزودين للمحاقين الجنيسة المعقمة من حيث الحجم ومورداً رئيسياً للأدوية الجنيسة غير القابلة للحقن في الولايات المتحدة. وتُعدّ الحكمة ثاني أكبر شركة صناعات دوائية من حيث المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوقع المجموعة حالياً نمو إيرادات العام بأكمله بنسبة 6% إلى 8%، مما يشكّل ارتفاعاً مقارنة بتوقعاتها السابقة بنسبة 4% إلى 6%.

وقال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي لـلحكمة: "لقد شهدنا أداءً ممتازاً في النصف الأول لهذا العام. وقد أسهمت جميع قطاعاتنا الثلاثة في هذا الأداء الجيد؛ حيث حققت نمواً في إيرادات المجموعة الأساسية بنسبة 10%، كما أطلقنا منتجات جديدة في جميع المناطق، ودخلنا أسواقاً جديدة في أوروبا، وعززنا فريقنا القيادي".

وأضاف: "سجل قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة أداءً ممتازاً، مستفيداً من الاستثمار المستمر في محفظة المجموعة من علاجات الأورام والأمراض المزمنة. وحافظ قطاع المحاقين على زخم جيد، مع إطلاق منتجات جديدة ومواصلة تعزيز القدرات لدفع عجلة النمو. وسيسهم الاستحواذ الاستراتيجي على المنتجات ومنشأة التصنيع وأصول البحث والتطوير التابعة لـ Xellia -بمجرد إتمام الاستحواذ- في فتح آفاق النمو طويل الأجل لهذا القطاع. ويواصل قطاع الأدوية الجنيسة تميّزه من خلال تركيز المجموعة على المنتجات الأكثر تعقيداً، ومواصلة الارتقاء بتعزيز جودة قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة. وما تزال التوقعات لعام 2024 إيجابية مع تطلعات المجموعة لرفع سقف توقعات إيراداتها وأرباحها".

حقق قطاع المحاقين للمجموعة، الذي يعمل على تصنيع أدوية المحاقين الجنيسة وتوريدها للمستشفيات في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بداية قوية لهذا العام في جميع أسواقها؛ حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4%، مما يعكس النمو الجيد في أمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والطلب القوي على منتجاتها في أوروبا. شهدت المجموعة طلباً جيداً في جميع أسواقها وأطلقت 39 منتجاً وعززت منتجاتها قيد التطوير مع مواصلة الاستثمار في القطاعات الثلاثة.

وفي حزيران، أعلنت المجموعة الاستحواذ على أجزاء من الجرعات الجاهزة من أعمال شركة Xellia Pharmaceuticals في الولايات المتحدة (بشرط موافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية). وتشمل هذه الصفقة المهمة ضم المحفظة التجارية والمنتجات قيد التطوير والتنفيذ المتنوعة، ومنشأة التصنيع في كليفلاند بولاية أوهايو، وقدرات المبيعات والتسويق، ومركز البحث والتطوير في زغرب بكرواتيا.

وفي أمريكا الشمالية، تضم محفظة المجموعة في الولايات المتحدة الآن أكثر من 160 منتجاً وتستمر في التوسع، كما تنمو أعمالها في كندا بشكل جيد، مع إطلاق 7 منتجات جديدة في النصف الأول من العام.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل منتجات الحكمة الخاصة والبدائل الحيوية المرخصة تحقيق النجاح؛ حيث أحرزت تقدماً جيداً في مصانعها الجديدة في الجزائر والمغرب، وهي الآن في المراحل النهائية من التحضير لبدء الإنتاج التجاري المتوقع عام 2025.

وفي أوروبا، دخلت المجموعة أسواق إسبانيا والمملكة المتحدة رسمياً خلال النصف الأول من عام 2024، وتعمل الآن على توريد المنتجات عبر الأسواق الأوروبية الكبرى.

وخلال النصف الأول من عام 2024، أطلق قطاع المحاقين للمجموعة 13 منتجاً في أمريكا الشمالية، و7 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و19 في أوروبا وباقي أنحاء العالم. وقدمت المجموعة أيضًا ​​43 ملفاً إلى السلطات التنظيمية في جميع الأسواق، وطوّرت محفظتها من خلال اتفاقيات الترخيص الجديدة. وتواصل المجموعة توقعاتها بنمو إيرادات قطاع المحاقين من 6% إلى 8%.

وحقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، الذي يوفر الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة والمنتجات الحاصلة على براءات اختراع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً بنسبة 12% (13% بالعملة الثابتة)، مما يعكس أداءً جيداً في جميع أسواق الحكمة، مدفوعاً بمحفظتها المتنامية لعلاج الأورام والأمراض المزمنة والوفاء المبكر بالعطاءات. وكان لعمليات الإطلاق الأخيرة الناتجة عن الاستثمارات المستمرة للمجموعة في البحث والتطوير والشراكات، دوراً حيوياً في تعزيز هذا النمو. وتعمل المجموعة على توسيع حضورها في أسواق علاج السكري والأورام من خلال عمليات إطلاق جديدة في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب الحصة السوقية للمنتجات الحالية. وساعد هذا الأداء الجيد، وخاصة فيما يتعلق بمحفظة الأورام للمجموعة، في تعويض التطورات المعاكسة لسعر الصرف الأجنبي، وخاصة في جمهورية مصر العربية؛ حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 60% في النصف الأول. وخلال النصف الأول من عام 2024، أطلق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة 19 منتجاً وقدم 23 ملفاً إلى السلطات التنظيمية.

وتتوقع المجموعة الآن أن تنمو إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بأرقام أحادية مرتفعة على أساس العملة الثابتة، أو من 6% إلى 8% على أساس التقارير، بارتفاع ملحوظ مقارنة بتوقعاتها السابقة بالنمو بأرقام أحادية متوسطة إلى مرتفعة على أساس العملة الثابتة، أو بأرقام أحادية منخفضة على أساس التقارير.

وشهد قطاع الأدوية الجنيسة، والذي يزود سوق التجزئة الأمريكية بالمنتجات التي تعطى عن طريق الفم وغيرها من المنتجات الجنيسة والمتخصصة غير القابلة للحقن، أداءً جيداً في النصف الأول؛ حيث سجل نمواً بنسبة 15%، مدفوعاً بالطلب الجيد عبر محفظة منتجاتها والنمو الجيد. وتم تعيين هافرون فريدريكسدوتر رئيساً لقطاع الأدوية الجنيسة خلال النصف الأول. وخلال النصف الأول من عام 2024، أطلقت الحكمة منتجاً واحداً وقدمت ​​ملفين إلى السلطات التنظيمية.

وبالنظر إلى الأداء الجيد لقطاع الأدوية الجنيسة خلال النصف الأول من العام، تتوقع المجموعة الآن أن تنمو إيرادات الأدوية الجنيسة من 5% إلى 7%، بارتفاع ملحوظ مقارنة بتوقعاتها السابقة بالنمو بنسبة 3% إلى 5%.

نبذة عن "الحكمة":

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.hikma.com .

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