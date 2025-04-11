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وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة بشأن أداء الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب المصادقة على تقرير مدقق الحسابات، واعتماد الميزانية العامة للشركة، وحساب الأرباح والخسائر. وتم توزيع الأرباح على المساهمين.
وخلال الاجتماع، تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025–2028 من قبل المستثمرين، بعضوية:
- معالي مطر الطاير
- سعادة محمد عبد الله لنجاوي
- عبد المحسن إبراهيم كلبت
- صباح سالم الشامسي
- فيصل جمعة الفلاسي
- عبد الله المدني
- موزة سعيد المري
-انتهى-
#بياناتشركات