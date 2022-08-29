سمو وزير الرياضة وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لنيوم وسافي والعضو المنتدب للقدية في منتدى العالم القادم

الرياض، المملكة العربية السعودية: تشارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الجلسة الأولى لــ منتدى "العالم القادم" بعنوان "مستقبل السعودية"، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بتاريخ 7 و 8 سبتمبر القادم.

وتحظى جلسة " مستقبل السعودية" في المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، وسعادة العضو المنتدب لمشروع القدية الأستاذ عبد الله الداود، والسيد براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية. حيث سيتم مناقشة مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة والعمل على تنمية المواهب وتعزيز الفرص الاقتصادية والتكامل بين مختلف القطاعات.

وسيشهد "منتدى العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1,000 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء وقيادات، وكبار المستثمرين، ومطوري وناشري الألعاب، والاتحادات والبطولات الرياضية، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية.

وللمزيد من المعلومات حول منتدى "العالم القادم"، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nextwrld.sa

#بياناتحكومية

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نبذة عن منتدى "العالم القادم":

منتدى العالم القادم هو منتدى للرياضات والألعاب الإلكترونية يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم ويقام على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.

وستقام النسخة الأولى من المنتدى العالمي في فندق Four Seasons، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع.

"منتدى العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز – أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – المستمرة حالياً وتمتد لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

الموقع الإلكتروني: منتدى العالم القادم

تويتر: @nextwrldsa

لينكد إن: The Next World Forum

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

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