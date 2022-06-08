حصلت شركة الفينتيك ( الجبرا) ، على التفويض الكامل من هيئة الممارسات المالي البريطانية (FCA) للعمل كمؤسسة مالية إلكترونية EMI . ومن المعروف أن الجبرا هي منصة التكنولوجيا المالية الرقمية المستدامة ، ومقرها المملكة المتحدة، والمخصصة لتوفير حلول التمويل المرتبطة بالتنظيم والامتثال وتعزيز الرفاهية المالية.

إن امتثال الجبرا مع مبادئ للشريعة يقود في جوهره نحو القيم والخدمات المصرفية القائمة على نمط الحياة التي تحدد الجيل التالي الخدمات المالية. وتقدم الشركة العديد من المنتجات مثل بطاقة مستدامة؛ القدرة على تقديم تبرعات خيرية مباشرة للجمعيات الخيرية المسجلة في المملكة المتحدة؛ تتبع نسب الكربون لمراجعة تأثير المشتريات؛ وخيار تعويض البصمة الكربونية ببضع نقرات.

وتطلب الجبرا من جميع الشركاء الاشتراك في معاييرها العملية المناسبة، بما في ذلك توضيح مكان الاحتفاظ بأموال المستهلكين، ضمان عدم الاحتفاظ بأموال العملاء أو استثمارها في الصناعات غير الأخلاقية، ويتيح ترخيص "إي أم آي" الآن لشركة الجبرا بناء منتجات مخصصة لخدمة المجتمعات المتنوعة بأكثر الطرق الممكنة تأثيراً.

وقال زياد إدريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الجبرا: "تعتبر هيئة الرقابة المالية بحق المنظم الرائد في العالم للخدمات المالية، وعليه فإن حصول الجبرا على ترخيص "إي أم آي" الخاص بنا مع مثل هذا التحول في مثل هذه الظروف الخارجية الصعبة، هو تأكيد تام وواضح على مستوى التزامنا بأعلى معايير التنظيم والامتثال، فضلاً عن التزامنا ببناء القيم الرائدة في العالم التي تركز على القيم والامتثال ومؤسسة مالية مستدامة، ونحن نتطلع إلى أن تسهم الجبرا مساهمة فعالة في إحداث تغيير ملحوظ بخصوص ما يتوقعه العملاء من شركات التكنولوجيا المالية".

في الوقت الذي تعاني فيه طلبات الحصول على التراخيص من تأخيرات، فإن تحول الموافقة السريع نسبياً لشركة الجبرا، مقارنة بشركات الخدمات المالية الأخرى، يتحدث عن استثمار ناجح في التنظيم والامتثال المبني في أسس الشركة، وتوضح الموافقة التزام هيئة السلوك المالي باستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "إي اس جي" الخاصة

بهم، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات والهيئات التنظيمية للتغلب على بعض التحديات التي سيؤدي إليها الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الصفر في مجال الاستدامة، ويشتمل برنامج العمل هذا على تحدي "فاينتيك الأخضر"، وكذلك وضع الحماية الرقمي الذي يركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

ومن جانبه، قال فزل نجابات، الشريك المؤسس ومدير العمليات في الجبرا: “هذا يوم خاص ومميز لكل من هو مرتبط بشركة الجبرا، خصوصاً المستهلكين والمجتمعات، لقد قمنا بتضمين الامتثال التنظيمي والأخلاقيات والاستدامة في كل عنصر من عناصر الشركة، بدءاً من تصميم منصة التكنولوجيا الخاصة بنا إلى كيفية تنفيذنا للمشاركة المجتمعية، إن ترخيص "إي أم آي" الخاص بنا يضمن الاستمرار في تصميم أفضل المنتجات المالية ذات الجودة مع تجربة تتحدث إلى أكبر عدد من الجماهير".

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